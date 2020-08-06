Два воронежских села 10 лет пьют опасную воду из-за мошенничества со средствами, выделенными на реконструкцию водопровода

По заключению специалистов, вода из этого водопровода опасна для здоровья. Фото: из архива «КП»

Почти 10 лет жители сел Луговое и Расковка в Богучарском районе пьют опасную воду из водопровода и забрасывают жалобами администрацию и Роспотребнадзор. А началась эта история в 2009 году, когда фирма ООО «ЦОГ», которой руководит 58-летний житель Саратова, бывший уголовник, выиграла контракт на реконструкцию местного водопровода.

- По условиям контракта подрядчик обязался завершить работы в срок до 30 декабря 2009 года, а заказчик (районная администрация) оплатить их в размере 14 млн рублей, выделенными из федерального, областного и муниципального бюджетов по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Однако в указанный срок работы фирма не завершила под предлогом плохих погодных условий. К тому моменту реконструкция оказалась выполнена только на 6,3 миллиона рублей. Дректор предприятия заверил чиновников, что доделает водопровод в следующем году, убедил их «закрыть» отчетные документы и выплатить всю сумму авансом. Что в администрации и сделали. Однако работы не продолжились, а фирма во главе с директором растворилась, присвоив себе 7,7 миллиона рублей.

- Уголовное дело по данному факту по статье «Мошенничество в особо крупном размере» было возбуждено еще в 2011 году, однако долгое время к уголовной ответственности по нему никто не привлекался, - отметили в прокуратуре области.- При этом до настоящего времени водопровод в указанных населенных пунктах не отремонтирован, а по заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» питьевая вода из него не соответствует требованиям СанПиН.

Прокуратура добилась возобновления расследования. Сейчас оно завершилось, материалы переданы на рассмотрение в Железнодорожный суд Воронежа. Одновременно с уголовным делом в суд направляется иск прокуратуры области к обвиняемому о возмещении вреда, причиненного им муниципальному образованию.

Отдельное дело возбудили и в отношении бывшего главы администрации Богучарского района, в чьих действиях усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).