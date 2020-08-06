Проводили на море: в Воронеже стали известны подробности отравления алкоголем двух детей

Юные участники пьяного застолья явно не рассчитали свои силы. Фото: Алексей ФОКИН

Источник «КП» рассказал подробности отравления алкоголем детей в возрасте от 7 до 13 лет в поселке Сомово на переулке Санаторный. Оказалось, что их было не трое, как сообщали ранее, а четверо.

4 августа к двум братьям 7 и 13 лет пришли в гости еще два мальчика 9 и 12 лет. Родители в это время были на работе, дом был в полном распоряжения мальчишек. 12-летний гость рассказал, что скоро уезжает на море. И пришел не с пустыми руками. Нашел у родителей вино «Кубань» и коньяк «Старый Ереван». Предложил отметить. Чтобы, как говорится, и дорога, и отдых были что надо.

Однако силы свои рассчитывать юные участники попойки не смогли. Выпивка была нормальная, не «паленая». Вот только употребили ее ребята сверх всякой меры для своего возраста. В итоге выбежали на улицу с криками, что им плохо. Соседка вызвала скорую и позвонила 112. «Неотложка» забрала в больницу двух братьев 7 и 13 лет. Они отравились больше всех. Двух других участников застолья «откачали» пришедшие родители.

К счастью, братья, похоже, отделались легким испугом.

– После оказания медицинской помощи состояние здоровья детей врачи оценивают как хорошее, не вызывающее опасений. В ближайшее время они будут выписаны из отделения токсикологии областной детской клинической больницы № 1, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Тем не менее на этом дело не кончилось. Сотрудники правоохранительных органов будут проверять, как следят за своими детьми оставившие их без присмотра родители, а также выяснят, как в этой ситуации действовали сотрудники ПДН. Впрочем, по предварительным данным, семьи считались благополучными и на учете в соответствующих органах не состояли.