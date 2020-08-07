Как сэкономить на заправке: 6 полезных советов для автомобилистов Воронежа

Заправка авто – довольно затратная часть расходов для всех автомобилистов. В Воронеже, одни водители предпочитают заправлять полный бак, сразу выкладывая кругленькую сумму, а другие стараются тратить понемногу, заливая по 10 литров за раз. Но в таком случае бывать на АЗС приходится несколько раз в неделю, и сумма в итоге тоже набегает не малая. А если еще посчитать, сколько на заправку уходит в месяц, или в год, так не то, что настроение портится, волосы дыбом становится от потраченной суммы кровно заработанных денег.

«Комсомолка» собрала 7 простых, но действенных способов, как автомобилистам Воронежа сэкономить на заправке и уменьшить свои расходы на топливо.

1. ПРОВЕРЬТЕ АВТО НА СТО

Если стали замечать, что в среднем за неделю или в месяц наматываете примерно одинаковые расстояния, но расход топлива увеличился, отправляйтесь на диагностику на СТО. Возможно, авто стало потреблять больше топлива из-за поломки, исправив которую все нормализуется. Посещение сервиса поможет не только сэкономить деньги на заправке, но и убедиться, что с машиной все в порядке.

2. ЗАЛИВАЙТЕ ПОЛНЫЙ БАК

Средний расход компактного автомобиля – около восьми – десяти литров на 100 километров. В крупных городах водителей чаще всего живут и работают на приличных от заправок расстояниях. В таком случае ехать специально на АЗС и заливать, допустим, всего десять литров, чтобы сразу не тратить много денег на бензин, не выгодно. Так как существенная часть залитого топлива будет уходить на дорогу туда-обратно. Целесообразнее заливать полный бак и не мотаться лишний раз на АЗС.

Кроме того, на АЗС частенько бывают акции, когда при заправке полного бака водителям начисляют дополнительные бонусы.

3. УЧАСТВУЙТЕ В ПРОГРАММАХ ЛОЯЛЬНОСТИ

Многие водители Воронежа не собирают бонусы и не участвуют в акциях, так как не хотят скачивать в телефон десятки разных приложений, или не нравится носить в кошельке кучу бонусных карт. И зря, так как благодаря различным скидкам, акция и кэшбэкам можно существенно сэкономить. Кстати, приложений много скачивать не нужно. Воронежцы все выгодные предложения от АЗС могут найти в одном сервисе Яндекс.Заправки. Чтобы ознакомиться с акциями, выбирайте в меню раздел «Скидки и бонусы». Акций много. Например, владельцы определенных банковских карт могут заливать до 1000 литров топлива в месяц со скидкой 10%. Или новые пользователи приложения могут получить купон с 10% скидкой на первую заправку. Более того, в этом приложении можно рассчитаться за заправку всеми собранными кэшбеками.

Кстати, к своему аккаунту в этом сервисе можно привязать карты лояльности разных сетей АЗС, а также делиться с друзьями выгодой и получать за это бонусы.

4. ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Заправляясь с помощью мобильных приложений, установленных в телефоне, вы сможете сэкономить не только деньги, но и время. Например, в приложении Яндекс.Заправки есть функция заправиться, не выходя из машины. Это удобно, если идет дождь, или вы едете с детьми и не хотите оставлять их одних в машине. Заправиться в Воронеже через приложение просто, это займет всего несколько минут. Для этого вам нужно выбрать в приложении удобную АЗС. После того, как подъедете на заправку и остановились у нужной колонки, надо указать в приложении колонку, тип, топлива, литры, сумму, и оплачиваете. Идти на кассу не нужно, оплата через Яндекс.Заправки. Во время пандемии коронавируса эта функция станет еще один огромный плюсом. Собственно все. Дальше заправщик заливает бензин в бак и можно ехать по делам. Попробуйте сами, это несложно.

АЗС с бесконтактной оплатой также вы найдете в Навигаторе и Яндекс.Картах Воронежа.

С помощью этих приложений заранее можно посмотреть цены на топливо на той или иной АЗС, и выбрать наиболее выгодную на данный момент стоимость.

5. ПРИЕЗЖАЙТЕ НА АЗС НОЧЬЮ

Цены на топливо корректируются в зависимости от времени суток и спроса на бензин. Днем, когда спрос выше, ценник ползет вверх, ночью снижается. Так что выгоднее заправляться ночью. Более того, чтобы привлечь клиентов, на АЗС частенько бывают дополнительны акции. В таком случае, заправляясь в глухие часы, вы сможете сэкономить на каждом залитом литре.

Еще один плюс, в позднее время на заправках нет очередей, не придется понапрасну жечь топливо.

Некоторые автомобилисты считают, что заправляться ночью выгоднее, потому что в бак можно залить немного больше топлива. В вечернее время температура падает, из-за чего занимаемый объем топлива в баке снижается, а указатель топлива начинает сам собой ползти вниз.

6. ВЫЕЗЖАЙТЕ ПОРАНЬШЕ, ЧТОБЫ НЕ СТОЯТЬ В ПРОБКАХ

Планируйте свои маршруты с учетом пробок, в которых бензин, кстати, расходуется также как и при движении. Зачастую лучше выехать на работу или по делам заранее, чем пару часов провести в длинных очередях, спалив при этом еще и бензин.