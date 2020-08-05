«Единая Россия» встала на защиту должников

Соответствующий пакет законов может быть принят Госдумой уже этой осенью.

23 июля, в ходе брифинга по итогам работы фракции «Единой России» в Госдуме за весеннюю сессию, партия объявила, что намерена защитить от списания в счет долгов средства граждан в размере минимального дохода.

Для этого «Единая Россия» подготовила поправку в законопроект, который уже внесен в Госдуму. Суть инициативы заключается в том, что каждый гражданин страны, имеющий задолженность по кредитам, вправе обратиться в налоговую инспекцию и указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию. Иные средства могут быть использованы для погашения долга.

Теперь в «Единой России» ждут отзывов и предложений от региональных отделений. «Мы планируем вынести тему гарантированного минимального дохода на широкое обсуждение в регионах. Хотим, чтобы граждане и эксперты высказали свои предложения через региональные отделения партии», - сказал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Об этом он сообщил на недавнем совещании с представителями профильных министерств РФ, в ходе которого инициативу партии поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов, Банк России, Сбербанк и Федерация независимых профсоюзов России. Предложения ведомств учтут при доработке документа в ходе осенней сессии Государственной Думы.

Как заявил секретарь Генсовета, никто из граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, не должен остаться без средств к существованию, не имея возможности купить продукты или что-либо, необходимое в быту.

«Это, с одной стороны, гарантирует конституционное право граждан на социальное обеспечение. А с другой стороны - должно отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их «до нитки»», - подчеркнул Андрей Турчак.

«Защита минимального дохода граждан - это принципиальная позиция «Единой России». Если речь идет о выживании человека, надо сохранять прожиточный минимум», - отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев и пояснил, что в законопроекте речь идет не только о средствах пенсионеров, инвалидов и других социальных уязвимых категорий, но и тех, кто не получает социальную поддержку от государства. Это индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых за долги имеющиеся средства списываются «под ноль».

Комментируя эту инициативу, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии, член Генерального совета «Единой России» Владимир Нетёсов отметил, что предложенная мера станет эффективным дополнением уже имеющихся социальных гарантий. Так, в текущем году в бюджете региона на реализацию госпрограммы Воронежской области «Социальная поддержка граждан» заложено около 13 млрд рублей. Почти половина из этих ассигнований будет направлена на обеспечение различных социальных выплат отдельным категориям граждан. Но сейчас, считают в «Единой России», важно поддержать каждого человека, кто оказался в сложной жизненной ситуации в силу внешних обстоятельств.

«В связи с пандемией коронавируса многие жители региона столкнулись с финансовыми трудностями. Поэтому законодательная инициатива, определяющая, что минимальный доход не будет являться источником погашения долга, в сегодняшних условиях весьма актуальна. Каждый житель страны, который попал в трудную жизненную ситуацию, должен чувствовать поддержку со стороны государства. Это – одно из ключевых правил нашей работы, и мы поддержим инициативы, которые помогут нам воплощать эту норму в повседневной жизни воронежцев», - резюмировал Владимир Нетёсов.