В Воронежской области всех школьников начальных классов обеспечат горячим питанием

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В Воронежской области 100% учащихся 1-4 классов обеспечат бесплатным одноразовым горячим питанием. Речь идет о 715 организациях общего и среднего образования. С началом учебного года все ни будут готовы предоставить растущим организмам вкусное подкрепление для успешной учебы и развития.

Как сообщает региональный департамент образования, науки и молодежной политики, уже утверждены варианты меню, стандарт оказания услуги и пакет типовой областной конкурсной документации. В рамках исполнения соответствующего поручения президента РФ правительство Воронежской области выделило из регионального бюджета 117 миллионов рублей и направило заявку на софинансирование из федерального бюджета.

Впрочем, стоит отметить, что в Воронежской области одноразовое и двухразовое горячее питание уже получают 95,1% учащихся. Бесплатно кормят подростков с дефицитом массы тела, детей из многодетных малообеспеченных семей, ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, учащиеся 1-9 классов не менее трех раз в неделю получают бесплатное школьное молоко.