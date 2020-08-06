В Воронеже 50 многодетных семей получат квартиры

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В Воронеже в ближайшее время 50 многодетных семей получат четырехкомнатные квартиры «под ключ». Новое жилье им предоставляет региональное правительство. Все полсотни квартир находятся в 17-этажном новом доме на улице Грамши, 82. Площадь каждой – 95 кв метров. Внутри все готово к заселению – квартиры уже с ремонтом, есть сантехника и кухонная плита.

МНОГОДЕТНЫЙ ДОМ

Семье Рудаковых посчастливилось первыми въехать в новое жилье. Произошло это 6 августа. Очень скоро за ними последуют остальные 49 многодетных семьей, которые стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Отставание связано с оформлением документов. Таким образом, новостройку на Грамши можно будет смело называть многодетным домом. И детям, и родителям здесь должно быть комфортно - в непосредственной близости находятся детский садик и школа.

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Ключи от новой квартиры Ирине Рудаковой вручила руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева. Многодетная мать является главой семейства – в одиночку воспитывает, можно сказать, уже троих детей. Ее муж не так давно умер, а старшая дочь вышла замуж. На руках у женщины остались двое дочерей-школьниц и четырехлетний сын. Чтобы прокормить большую семью, Ирина Рудакова вынуждена много работать. Все эти годы они ютились в общежитии, поэтому не сложно представить восторги дочерей-подростков и маленького Егорки от четырехкомнатных «хором». Теперь у каждого из них будет своя личная жилплощадь! О таком дети и их мать могли лишь мечтать.

Квартира предоставлена семье по социальному найму, но, как только Рудаковы будут готовы, ее можно сразу же приватизировать, оформить в собственность.

- Случай беспрецедентный. Раньше в Воронежской области не происходило передачи за раз такого количества квартир для многодетных семей. В течение года планируем сократить очередь еще на несколько семей, обеспечив их жильем, - отметила руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева.

СПРАВКА «КП»

В очереди на обеспечение жильем в Воронежской области стоят 1007 многодетных семей, после выдачи всех 50 квартир их останется 957. Согласно действующему законодательству, жилье изначально предоставляется в социальный найм, но наниматели имеют право приватизировать квартиры и стать полноправными собственниками. Все семьи, стоящие в очереди, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области