Воронежская компания Молвест начала поставлять ингредиенты для кондитерских изделий и мороженого в Узбекистан

Фото : ГК «Молвест»

5 августа воронежская компания Молвест реализовала первую поставку сухих молочных ингредиентов, а именно пермеата, в Узбекистан. Речь идет о продукте, который изготавливают из сыворотки путем ультрафильтрации и сушки с отделением белков. Получается порошок кремового цвета, который полезен, например, в хлебопекарной промышленности.

В случае с поставкой в Узбекистан уже известно, что отечественный пермеат в основном будут использовать в производстве кондитерских изделий и мороженого. Интерес к российскому продукту компании из Средней Азии проявили еще в мае 2020 года. Представители Российского экспортного центра активно работали в Узбекистане для продвижения новых товаров. Тогда же начались переговоры по поставке.

Фото : ГК «Молвест»

- Сухие ингредиенты – это продукты переработки молочной сыворотки самого высокого качества, выше требований ГОСТ. Для нас Узбекистан - перспективный рынок, мы рассчитываем, что порядка 20% всех своих производств мы будем отгружать туда, - комментирует Анатолий Лосев, генеральный директор компании Молвест.

Раньше основными поставщиками сухих молочных ингредиентов для Узбекистана были страны Европы, а также Беларусь и Иран. Однако зарубежные коллеги оценили высокое качество российского продукта, конкурентную цену, удобную логистику, а также преференции по импортным таможенным пошлинам.

Конечно, большую роль сыграла поддержка Российского экспортного центра, который предоставляет возможность получения коммерческого кредита на льготных условиях, а также компенсацию части затрат на транспортировку продукции за рубеж.

Производство Молвеста прошло аттестацию на соответствие требованиям Узбекистана. И уже в июле контракт был подписан. Первая партия составила 18 тонн пермеата. При этом каждый мешок маркируется стикером с информацией на узбекском языке. В дальнейшем объем поставок может вырасти до 50 тонн в месяц. Также рассматривается вариант с поставками пробных партий другого пищевого ингредиента – концентрата сывороточных белков.

Фото : ГК «Молвест»

Продукты воронежской компании Молвест также аккредитованы в Китайской Народной Республике. Уже к середине сентября планируются первые отгрузки в Китай.

- Мы понимаем, что это для нас безграничный рынок и спрос на нашу продукцию там есть. Китайские потребители и их контролирующие органы были на нашем заводе, им все понравилось, и нас допустили на китайский рынок, - отметил Анатолий Лосев.

Фото : ГК «Молвест»

Молочная сыворотка остается после изготовления сыра и творога. Когда-то ее считали вторичным сырьем и даже выливали в канализацию, чем только наносили вред экологии. Однако постепенно во всем мире ингредиенты из сыворотки стали использовать в промышленных пищевых технологиях. Не удивляйтесь, если увидите их в составе спортивного и детского питания.

Сыворотка - уникальный продукт высокой биологической ценности, состав которого максимально приближен к идеальному животному белку, содержит лактозу, витамины и комплекс минеральных веществ.

Фото : ГК «Молвест»

Мировой и российский рынок сухих молочных продуктов растет с каждым годом. Так, потребление того же пермеата увеличивается на 7-8 % в год.

- К октябрю этого года компания планирует выйти на максимальную проектную мощность. Ассортимент сухих продуктов будет постепенно расширяться под потребности рынка. Мы намерены инвестировать в это направление – производство сухих ингредиентов – еще больше денег, - подытожил Анатолий Лосев.

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