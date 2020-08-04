«Бизнес быстрого реагирования»: в Воронеже реализуется федеральная программа для предпринимателей

Генерация бизнес-идей, участие в государственных закупках, общая финансовая грамотность - в календаре мероприятий воронежского центра «Мой бизнес» подобраны образовательные программы, можно сказать, под индивидуальные требования предпринимателей. Тренинги, семинары, мастер-классы на бесплатной основе доступны как в городах, так и в районах Воронежской области

Разберем, что же дают подобные мероприятия на примере программы «Масштабирование бизнеса», которая не так давно прошла в нашем регионе под девизом «Бизнес быстрого реагирования». Программа разработана компанией«Технологии развития» и аккредитована Министерством экономического развития РФ для реализации нацпроекта развития малого и среднего бизнеса на территории всей страны.

В Воронежской области более 100 предпринимателей, руководителей и инициаторов бизнес-проектов освоили инструменты разработки новых продуктов и работы в «коронавирусных» условиях.

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Участники должны узнавать себя в экспертах

Когда малый и средний бизнес в России столкнулся с неопределенностью, вызванной COVID-19, многим предпринимателям пришлось искать новые инструменты для работы. Традиционные механизмы уже не гарантировали выполнение планов, поэтому программа «Масштабирование бизнеса» прошла под девизом «Бизнес быстрого реагирования» и была посвящена управлению изменениями. Для этого были разобраны приемы, которые применяют лидеры рынка для сохранения устойчивости.

- Мы решили использовать те компетенции, что есть у предприятий среднего сегмента, чтобы увеличить рост малых представителей рынка. Опытный руководитель, как правило, уже хорошо выстроил систему управления. Но, к сожалению, он не всегда может найти время на наставничество. Ключевая идея нашей программы в том, чтобы участники узнавали себя в экспертах. Они должны понимать, что через два-три года они достигнут такого же уровня, но сегодня им нужно решить те задачи, которые этот человек уже прошел на своем пути, - рассказывает автор программы, генеральный директор компании «Технологии развития» Сергей Ситников.

Структура программы адаптируется под тех, кто принимает в ней участие. Организаторы ориентируются на отрасль, в которой работают участники, уровень их управленческой зрелости, масштаб ведения дела, включая объем выручки. В нашем регионе, как отмечают сами организаторы, были сильные предприниматели в основном из сфер услуг, торговли и производства. Им подобрали соответствующих экспертов, чтобы в ходе работы появились необходимые связки.

- Правительство Воронежской области и региональный центр «Мой бизнес» выступили одними из первых, кто поддержал инициативу поработать в таком формате. Сейчас программа реализуется уже в 28 субъектах России, - отмечает Сергей Ситников.

Цель - не в оценках

Но одно делом слушать, как другие вопреки всему расширяют свое присутствие на рынке, и совсем другое - разработать собственный антикризисный план. Поэтому большое внимание было уделено практике проектной работы в составе команд. Участникам давали разбирать прикладные задачи по разработке новых продуктов.

- Наша команда выступает идеологами индивидуальной работы. На программе, как правило, есть два типа людей. Первый - те, кто пришел послушать, и они безусловно получают определенную пользу. Второй - те, кто после образовательного модуля готовы поддерживать контакт с наставником и развивать свое дело на практике. Индивидуальный контакт важен, так как не дает человеку выпасть на каком-либо из этапов обучения, - комментирует Сергей Ситников.

Конечно, существует публичный рейтинг, разработанный на примере ведущих корпоративных университетов. Соревновательный момент необходим, чтобы участники не теряли интерес к программе. Среди лидеров прошедшего в Воронеже курса Бизнес быстрого реагирования» дипломами были отмечены: Алексей Михайлов с бизнесом по реализации светотехники, Елена Секачева с проектом гостевых туров на Алтай и Виталий Кривобородов - автор школы раннего развития по методике Монтессори, а также - Наталия Максимова и Артем Уткин.

- Цель, конечно, не в оценках, а в том, чтобы дополнительно поддержать активность участников и помочь им найти новые точки роста. Если человек на долгой дистанции может выдерживать учебную нагрузку, значит он и в других сферах может реализовать свой потенциал. К тому же важно проверять свои знания и умения публично в кругу единомышленников, - подчеркивает Сергей Ситников.

Если у вас появилось желание присоединиться к программе «Бизнес быстрого реагирования» и проверить себя в этом формате, то сделать это можно будет во время следующего курса, который планируют провести в нашем регионе осенью. Следите за новостями центра «Мой бизнес» и компании «Технологии развития».