2020-08-04T14:14:20+03:00
Общество

В Нововоронеже прошел виртуальный парад «Бессмертного полка»

В музее Нововоронежской АЭС открылась фотовыставка «Бессмертный полк в лицах»
Поделиться:
Фото: Ольги МартыновойФото: Ольги Мартыновой
Изменить размер текста:

Она стала завершающим мероприятием масштабной патриотической акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию атомной промышленности.

В преддверии юбилейных дат профсоюз совместно с управлением информации и общественных связей Нововоронежской АЭС организовали творческий фотоконкурс по трем номинациям. Автор идеи – инженер химического цеха Нововоронежской АЭС Оксана Зубова. С марта по май работники атомной станции присылали архивные снимки родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, фотографии памятных мест и мемориалов, городских праздников, приуроченных ко Дню Победы.

Фото: Ольги Мартыновой

Фото: Ольги Мартыновой

Несмотря на особые условия, связанные с эпидобстановкой по новой коронавирусной инфекции Covid-19, на конкурс поступило порядка пятисот фотографий, сопровождающихся трогательными комментариями. Фотографии и истории участников широко тиражировались в социальных сетях, корпоративной прессе Нововоронежской АЭС, региональных СМИ, а также демонстрировались на главном городском экране Нововоронежа в день празднования 75-ой годовщины Великой Победы.

Фото: Сергея Соболева

Фото: Сергея Соболева

«Конкурс вышел за рамки корпоративного формата и стал виртуальным парадом «Бессмертного полка». Благодаря этому мы сегодня знаем историю каждого человека на фото. А это сотни лиц и имен солдат и офицеров, защищавших Родину на полях сражений. Акция нашла большой отклик в сердцах наших работников и жителей Нововоронежа. Таким образом, Нововоронежская АЭС внесла свой вклад в проведение общероссийской акции «Бессмертный полк-2020», - сказала заместитель председателя профкома НВ АЭС Тамара Ивченко.

Фото: Сергея Соболева

Фото: Сергея Соболева

По итогам фотоконкурса была организована выставка наиболее интересных фотографий и издан памятный фотоальбом «Бессмертный полк в лицах», который вручили участникам конкурса и отправили во все библиотеки Нововоронежа. Победителей и призеров наградили дипломами и ценными призами.

В церемонии открытия выставки приняли участие первые лица города, руководители Нововоронежской АЭС, профсоюзного комитета атомной станции, представители депутатского корпуса, журналисты. Мероприятие проходило с соблюдением всех профилактических мер.

Фото из архива семьи Шашовых

Фото из архива семьи Шашовых

После знакомства с экспонатами выставки почетные гости из г. Воронежа - председатель Комитета Воронежского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, полковник Владимир Сыч и руководитель региональной организации «Колыбель русского флота», контр-адмирал в отставке Николай Ермаков вручили памятные юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» большой группе работников АЭС. В статуте награды отмечено, что она вручается «За внесение личного вклада в развитие ветеранского движения и систематическое оказание помощи ветеранам войны и Вооруженных Сил». Как подчеркнул контр-адмирал, атомщики многими своими делами доказали, что они достойны этой награды.

Фотовыставку могут посетить все желающие, она будет работать в течение нескольких месяцев в управлении информации и общественных связей по адресу: г.Нововоронеж, ул.Курчатова, д.14.

Фото из архива семьи Шашовых

Фото из архива семьи Шашовых

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Развод экс-чиновника правительства Воронежской области привел к прокурорской проверке
«Факел» после переноса матча с «Енисеем» проведет в Воронеже три игры подряд
Воронежцы пожаловались на новый тротуар под слоем песка
Из воронежского «Бурана» ушли два нападающих
«Бизнес быстрого реагирования»: в Воронеже реализуется федеральная программа для предпринимателей
В Воронеже фургон врезался в «скорую»
За четыре месяца в воронежской областной больнице пролечили 1569 пациентов с коронавирусом и подозрением на него
У жителей воронежского поселка на сутки изменится цвет воды и ее вкус
Воронеж вошел в пятерку российских городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин
Недалеко от райцентра Воронежской области пять суток горит свалка
Директор воронежской фирмы вернул в бюджет 19,5 миллионов рублей налогов
В Коминтерновском районе из-за технологического сбоя воронежцы столкнулись с перебоями электроэнергии
Воронежские коммунальщики рассказали, кто ответит за потоп из-за испытаний системы отопления
Жительница Воронежа на глазах у фармацевта украла из аптеки три флакона шампуня
Воронежская область попала в "зеленую" зону по количеству выздоровевших от коронавируса
В воронежском дворе появились песочные фигуры
В мэрии Воронежа разъяснили порядок посещения детсадов
В центре Воронежа ночью разгуливал голый мужчина
В Воронеже в июле утонули четыре человека
Жительница Воронежа хотела продать норковую шубу и лишилась семи тысяч рублей
В Воронеже управляющий АЗС своровал 12 тонн топлива