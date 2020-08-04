2020-08-04T12:41:08+03:00
Общество

Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на четверть

Компания подводит итоги работы приложения «Мой Tele2» в первом полугодии 2020 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сервис наиболее популярен среди абонентов столичного региона, Ленинградской области и Урала. С помощью приложения клиенты управляют услугами, продают и покупают минуты и гигабайты, а также настраивают тарифы.

За полгода количество пользователей приложения «Мой Tele2» увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в регионах центральной России – 85% и в Черноземье – 81%. В Воронежской области количество пользователей сервиса увеличилось на 89%.

Столичный регион остается лидером по общему количеству пользователей сервиса. Московские абоненты оператора составляют 23% клиентов «Мой Tele2». Второе место по популярности приложения заняли регионы Урала с долей в 11% пользователей приложения. На третьей строчке списка оказались Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада, где проживает примерно 10% клиентов «Мой Tele2».

.

.

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (61%) посещают раздел «Услуги» для управления дополнительными опциями, также в нем можно проверить наличие платных подписок и отключить их. Около 53% пользователей открывают «Мой Tele2», чтобы продать или купить пакеты минут, гигабайтов и SMS в «Маркете Tele2».

Среди клиентов приложения «Мой Tele2» примерно 86% абонентов используют операционную систему Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Huawei, Samsung и Xiaomi – на их долю приходится 25%, 21% и 18% устройств соответственно. Список вендоров-лидеров замыкает Apple с показателем в 12%. При этом в Москве доли устройств Apple, Samsung и Huawei равны – 21%. В Черноземье общая тенденция сохраняется, только 7% клиентов используют операционную систему iOS, остальные – Android. Среди смартфонов лидирует торговая марка Huawei, ей отдали предпочтение 25% пользователей, второе и третье место поделили бренды Samsung и Xiaomi с долей в 21% каждый.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Приложение «Мой Tele2» позволяет абонентам дистанционно решать многие вопросы. В первом полугодии 2020 года темпы цифровизации ускорились. Абоненты еще активнее стали использовать дистанционные сервисы. Ежедневно в приложение заходят несколько миллионов клиентов, и с каждым днем их количество увеличивается. Это обусловлено и общей тенденцией перехода клиентов в интернет, и конечно, в связи с пандемией и рекомендациями специалистов минимизировать контакты с другими людьми. Поэтому в мае мы запустили возможность самостоятельной регистрации первой SIM-карты в приложении «Мой Tele2» и упрощенной активации последующих номеров. Это позволяет абонентам самостоятельно подключиться к Tele2 без взаимодействия с продавцом в салоне. В дальнейшем мы планируем добавлять в приложение и другие полезные функции для абонентов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронеже в июле утонули четыре человека
Жительница Воронежа хотела продать норковую шубу и лишилась семи тысяч рублей
В Воронеже управляющий АЗС своровал 12 тонн топлива
Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на четверть
В мэрии Воронежа рассказали, когда из города уйдет вонь
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Воронежцев просят проверить кадастровую стоимость объектов недвижимости для расчета налогов
В Воронежской области 9-летнюю девочку насмерть придавило водопроводными трубами
В Воронежской области дорожники предупредили о пиковых нагрузках на М-4 "Дон"
В Воронеже в ДТП попали сразу четыре машины: ранена женщина
В Воронеже автоледи врезалась в киоск: ранены пенсионерка и 12-летний мальчик
В Воронеже на два маршрута вышли первые шесть московских троллейбусов
В Воронежской области ВАЗ протаранил "Мазду"
В Воронежской области еще двое умерли от коронавируса
В районной больнице под Воронежем, которая приняла на себя удар в борьбе с коронавирусом, начался капремонт
Воронежцев просят помочь в поисках 13-летней липчанки
Воронежский студент-программист придумал экологичный способ переработки пластка
В Воронежской области стало известно о состоянии здоровья людей в месте вспышки коронавируса
В Воронеже на фото попала опасная для детей песочница
В Воронеже активисты просят прокуратуру разобраться со строительством сотовой вышки в Шилово
Из Воронежа через Москву полетят стыковочные рейсы в Турцию
В Воронеже в парке нашли труп мужчины
В Воронеже отменили карантин в общежитии опорного университета