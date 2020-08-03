2020-08-03T12:27:53+03:00
Общество

В Коминтерновском районе открыли ультра-современную электроподстанцию для нужд растущей северной части города

Новый объект обеспечит нужды не только жителей, но и новые социальные объекты
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Елена ФЕДЯШЕВА

Событие, которого ждали жители северной части Воронежа, произошло. 31 июля на окраине города открыли подстанцию 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА. Этот объект построен по последнему слову техники и полностью автоматизирован. Для его работы не требуется присутствие на объекте людей, а контроль и управление производятся удаленно, из центра управления сетями, расположенного в помещении филиала «Россети Центр Воронежэнерго» на улице Арзамасской.

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Уникальный во всех отношениях энергообъект возвели меньше, чем за год. Причем построен он и оснащен полностью с применением отечественных технологий, материалов и оборудования в рамках концепции цифровой трансформации, реализуемой в группе компаний «Россети». Инвестиции в проект составили порядка 900 млн рублей.

В торжественной церемонии открытия и запуска подстанции приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.

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Подстанция «Спутник» обеспечит резерв электрической мощности, так необходимый для развития одного из самых густонаселенных и активно растущих и районов Воронежа – Коминтерновского. Его население уже сейчас превышает 270 тысяч человек. От новой подстанции будут питаться семь жилых комплексов площадью более 400 000 квадратных метров. Договоры с тремя из них уже подписаны. В перспективе «Спутник» обеспечит электричеством новую, самую большую школу города, строительство которой уже начинается, поликлинику и станцию скорой помощи.

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- В нашей области достаточно генерирующих мощностей, но есть дефицит сетевых распределяющих мощностей, - отметил глава региона Александр Гусев на церемонии открытия подстанции «Спутник». – Последние семь лет мы говорили о том, что нам нужен такой объект. Мы понимаем, что Северный микрорайон будет развиваться, появятся новые кварталы, социальные и промышленные объекты.

- Это важный шаг на пути реализации концепции цифровой трансформации группы «Россети» – работы, которую мы активно проводим по всей стране. Энергообъект технически полностью соответствует требованиям времени. Он не обслуживаемый, дистанционно управляемый, полностью общается с энергосистемой на цифровом языке, - рассказал Павел Ливинский, гендиректор группы «Россети».

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Важным преимуществом новой электроподстанции являются и низкие затраты на его эксплуатацию. Они на 20% ниже по сравнению с аналогами. Это возможно за счет оптимизации технологических процессов, удешевления процесса строительства, простоты эксплуатации, высокого уровня автоматизации процессов.

- С конца 2017 года группой «Россети» построено 72 подстанции с применением цифровых технологий, еще 51 подобный объект мы введем до конца следующего года, в том числе впервые - на Урале, Юге и в Поволжье, – отметил Павел Ливинский.

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Компания «Россети» реализует в Воронежской области еще целый ряд передовых проектов цифровой трансформации. Так, введен в эксплуатацию единый центр управления сетями «Россети Центр Воронежэнерго». Идут работы по созданию «Цифровых РЭС» в пилотных районах области - Новоусманском и Рамонском РЭС, где новое цифровое оборудование позволяет в случае технологических нарушений в автоматическом режиме находить и выделять поврежденные участки сети, сохраняя при этом электроснабжение большей части потребителей. Эти нововведения позволили существенно сократить время обнаружения и устранения повреждений на линиях электропередач.

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