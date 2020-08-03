В Коминтерновском районе открыли ультра-современную электроподстанцию для нужд растущей северной части города

Елена ФЕДЯШЕВА

Событие, которого ждали жители северной части Воронежа, произошло. 31 июля на окраине города открыли подстанцию 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА. Этот объект построен по последнему слову техники и полностью автоматизирован. Для его работы не требуется присутствие на объекте людей, а контроль и управление производятся удаленно, из центра управления сетями, расположенного в помещении филиала «Россети Центр Воронежэнерго» на улице Арзамасской.

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Уникальный во всех отношениях энергообъект возвели меньше, чем за год. Причем построен он и оснащен полностью с применением отечественных технологий, материалов и оборудования в рамках концепции цифровой трансформации, реализуемой в группе компаний «Россети». Инвестиции в проект составили порядка 900 млн рублей.

В торжественной церемонии открытия и запуска подстанции приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.

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Подстанция «Спутник» обеспечит резерв электрической мощности, так необходимый для развития одного из самых густонаселенных и активно растущих и районов Воронежа – Коминтерновского. Его население уже сейчас превышает 270 тысяч человек. От новой подстанции будут питаться семь жилых комплексов площадью более 400 000 квадратных метров. Договоры с тремя из них уже подписаны. В перспективе «Спутник» обеспечит электричеством новую, самую большую школу города, строительство которой уже начинается, поликлинику и станцию скорой помощи.

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- В нашей области достаточно генерирующих мощностей, но есть дефицит сетевых распределяющих мощностей, - отметил глава региона Александр Гусев на церемонии открытия подстанции «Спутник». – Последние семь лет мы говорили о том, что нам нужен такой объект. Мы понимаем, что Северный микрорайон будет развиваться, появятся новые кварталы, социальные и промышленные объекты.

- Это важный шаг на пути реализации концепции цифровой трансформации группы «Россети» – работы, которую мы активно проводим по всей стране. Энергообъект технически полностью соответствует требованиям времени. Он не обслуживаемый, дистанционно управляемый, полностью общается с энергосистемой на цифровом языке, - рассказал Павел Ливинский, гендиректор группы «Россети».

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Важным преимуществом новой электроподстанции являются и низкие затраты на его эксплуатацию. Они на 20% ниже по сравнению с аналогами. Это возможно за счет оптимизации технологических процессов, удешевления процесса строительства, простоты эксплуатации, высокого уровня автоматизации процессов.

- С конца 2017 года группой «Россети» построено 72 подстанции с применением цифровых технологий, еще 51 подобный объект мы введем до конца следующего года, в том числе впервые - на Урале, Юге и в Поволжье, – отметил Павел Ливинский.

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Компания «Россети» реализует в Воронежской области еще целый ряд передовых проектов цифровой трансформации. Так, введен в эксплуатацию единый центр управления сетями «Россети Центр Воронежэнерго». Идут работы по созданию «Цифровых РЭС» в пилотных районах области - Новоусманском и Рамонском РЭС, где новое цифровое оборудование позволяет в случае технологических нарушений в автоматическом режиме находить и выделять поврежденные участки сети, сохраняя при этом электроснабжение большей части потребителей. Эти нововведения позволили существенно сократить время обнаружения и устранения повреждений на линиях электропередач.