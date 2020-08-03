Владимир Салмин: «Пандемия стала мощным триггером инноваций»

Первое полугодие 2020-го внесло серьезные коррективы в том числе в работу банковского сектора. Вместе с тем количество новых корпоративных клиентов, открывших счета в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк во втором квартале 2020 года достило почти 12 тысяч. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 115%.

О том, как была усилена работа цифровых каналов, как организована поддержка клиентов и о других результатах первых шести месяцев на пресс-конференции рассказал председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

О помощи клиентам

Заемщикам, у которых снизились доходы на треть во время пандемии коронавируса, предоставляли кредитные каникулы в соответствии с госпрограммой. В то же время Сбербанк разработал собственную программу реструктуризации: она подразумевает отсрочку по кредиту на 6 месяцев. Срок кредитования в этом случае будет увеличен на 12 месяцев для потребительских займов и на 24 месяца - для ипотечных. Это позволяет снизить размер платежа по окончании льготного периода. Ограничений на сумму кредита нет. Для оформления нужен лишь паспорт и один из подтверждающих документов.

С конца марта Сбербанк одобрил около 10,7 тысяч заявок почти от 6,4 тысячи клиентов на реструктуризацию розничных кредитов. Общая сумма по ним - 3,7 млрд рублей. Из них по госпрограмме «кредитных каникул» по ФЗ-106 было 3,4 тысячи заявок на сумму 778 млн рублей, из них одобрено уже 3,1 тысячи заявок на 683 млн рублей.

По собственной программе кредитных каникул для физлиц банк одобрил 5,5 тысячи заявок на 2,3 млрд рублей. В основном это ипотечные займы, суммы которых значительно выше лимитов госпрограммы.

- Мы приняли беспрецедентное решение о продлении всех вкладов частных клиентов, заканчивающихся в период самоизоляции. Также расширили перечень услуг, которые можно провести круглосуточно в «Сбербанк Онлайн», не посещая подразделения банка, - рассказал Владимир Салмин.

О поддержке бизнеса

Сбербанк разработал расширенную программу реструктуризации кредитов пострадавших от COVID-19 компаний. Также вплоть до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения обязательств по договорам.

В рамках госпрограммы Сбербанк предоставляет до марта 2021 года новые целевые кредиты под 2% годовых на зарплаты компаниям из пострадавших отраслей. В Центрально-Черноземный банк поступило уже 5317 заявок на такой кредит. Из них одобрено 3636 заявок на сумму свыше 4,9 млрд рублей. Выдано 2355 кредитов более чем на 2,5 млрд рублей. В Воронежской области поступило 1586 заявок, из которых одобрено 1092 на сумму почти 1,5 млрд рублей.

Центрально-Черноземный банк продолжает выдавать льготные кредиты на зарплату по госпрограмме для малого и микробизнеса. Ставка составляет 0% на 6 месяцев, а по истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых. Также предоставляется отсрочка основного долга на 6 месяцев. По этой программе жители Черноземья подали 2058 заявок, из которых одобрено 989 на сумму свыше 1,7 млрд рублей.

Сбербанк открыл для бизнеса специальную горячую линию по всем вопросам корпоративных клиентов в связи с COVID-19. Номер - 8 (800) 200-34-40 - работает ежедневно с 00:00 до 20:00.

О цифровых каналах

- Пандемия стала мощным триггером инноваций. Например, Сбербанк разработал Школьную цифровую платформу. До середины марта 2020 года обучение проходили ученики 15 пилотных российских школ. Но пандемия резко ускорила доработку платформы. За рекордные две недели с начала самоизоляции ее внедрили в более чем 2 тысяч школ 23 регионов России, - отмечает Владимир Салмин.

Сейчас Сбербанк и его благотворительный фонд «Вклад в будущее» запустили также летние Сберкампусы, в которых дети получают передовые знания и навыки. Программа пройдет в Тамбовской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.

- Или пример из бизнеса. Многие организации столкнулись с необходимостью развивать дистанционные каналы работы. Компании нашей экосистемы бесплатно делились компетенциями и сервисами по организации «удаленки». Например, наша дочерняя компания BI.ZONE открыла бесплатный доступ к сервисам по защите корпоративной сети и сотрудников на удаленном доступе. А «СберРешения» запустили бесплатную горячую линию по вопросам организации удаленной работы, - рассказал председатель Центрально-Черноземного банка.

С помощью сервиса «Личный кабинет застройщика» в «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы.

У клиентов появилась возможность дистанционного оформления аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости. Застройщик, в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, или агентство недвижимости может самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей CRM-системе с использованием сервиса «Сбербанк API. Аккредитивы» или в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». В режиме онлайн это заявление поступит в мобильное приложение физического лица, которому останется только подписать его. Оформление онлайн-аккредитива застройщиком занимает не более 10 минут, а подписание частным клиентом — не более 1 минуты.

Дочерняя компания Сбербанка «КОРУС Консалтинг СНГ» бесплатно предоставляет сервис электронного документооборота (ЭДО) и сдачи отчетности в государственные органы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся корпоративными клиентами Сбербанка. Пользователи «Сбербанк Бизнес Онлайн», впервые подключающие сервис электронного документооборота (E-invoicing), могли сделать это бесплатно и использовать ЭДО без абонентской платы и ограничения по количеству документов.

О вкладах

К 1 июля 2020 года в Центрально-Черноземном банке у физлиц хранилось свыше 632,3 млрд рублей. Это на 12,8 млрд рублей больше, чем было на 1 апреля текущего года и на 62,8 млрд рублей больше, чем было на 1 апреля 2019-го.

- Население региона нам по-прежнему доверяет свои сбережения. Оттока пандемия не вызвала, - отмечает Владимир Салмин.

О кредитах

- С 30 марта мы наблюдали ожидаемое сокращение потока клиентов в отделения банка за потребительскими кредитами в связи со сложившейся обстановкой. После заявления президента страны и с постепенным выходом из режима самоизоляции мы отметили увеличение обращений в отделения. Вместе с тем все это время активность по потребительским кредитам в удаленных каналах находилась на стабильном уровне, - комментирует председатель ЦЧБ ПАО Сбербанк.

В первом квартале 2020 года Сбербанк выдал в Черноземье более 137,6 тысячи потребительских кредитов на сумму свыше 27,1 млрд рублей. А во втором квартале – 92,2 тысячи займов примерно на 17,2 млрд.

Если сравнивать со вторым кварталом 2019 года, то тогда Центрально-Черноземным банком было выдано 138,7 тысячи потребкредитов больше чем на 26,2 млрд рублей.

Об ипотеке

На 1 июля 2020 года в кредитном портфеле Центрально-Черноземного банка на долю строительных проектов приходится свыше 46 млрд рублей.

- Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Уже с 6 мая, например, приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно было по ставке от 6,2% годовых. На вторичном рынке - от 8,1%. Снизили ставки и на рефинансирование жилищных займов других банков на 0,5 процентных пункта, - отмечает Владимир Салмин.

При этом банк упростил оформление ипотеки с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Клиенту больше не нужно обращаться в Пенсионный фонд за справкой об остатке средств на сертификате и подавать заявление на распоряжение средствами маткапитала. Взаимодействие теперь осуществляется автоматически.

- Мы также предоставляем уникальную возможность открыть счет эскроу, не выходя из дома. Сервис доступен в том числе покупателям недвижимости, которые не являются нашими клиентами. Сотрудники банка с соблюдением всех санитарных норм доставляют на дом договор для подписания. Эта услуга абсолютно бесплатна, - рассказал Владимир Салмин.

С помощью Сбербанка в нашем регионе в первом квартале 2020 года новоселья отпраздновали 7609 семей. А во втором - уже 8116 семей. Соответственно выросла и сумма выданных кредитов. В первом квартале - до 11,6 млдр рублей, а во втором – 12,6 млрд рублей. Для сравнения, во втором квартале 2019 года мы выдали 7464 жилищных кредита на 10,5 млрд рублей.