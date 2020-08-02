Коронавирус в Воронеже, последние новости на 2 августа 2020: за сутки выявили инфекцию у 88 человек
По данным на 2 августа, 11 330 жителя в Воронежской области заразились коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 88 человек. 11 031 воронежец выздоровел. 94 человека с подтвержденным Covid-19 скончались.
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Губернатор Александр Гусев подписал указ об очередном снятии ограничений в регионе. С 6 августа открываются все детсады, а с 14 сентября разрешается работа театрально-концертных организаций с заполнением залов не более 50%.
Гостиницы: принимают посетителей
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
ИСТОЧНИК KP.RU
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