2020-07-31T12:04:18+03:00
Общество

Воронежцы могут получить финансовую защиту при коронавирусе и других заболеваниях

«Страховой брокер Сбербанка» предлагает не просто страховой документ, а сервис для защиты своего здоровья
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В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 10 803. Об этом 27 июля сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. Ежедневно новую инфекцию определяют у нескольких десятков человек в нашем регионе.

Конечно, жить в постоянной изоляции из-за страха заражения невозможно. Тем более, что торговые центры, кафе, рынки, фитнес-залы, театры и музеи постепенно возвращаются к работе. Но как тогда защитить себя?

Программы для каждого

Вашей подушкой безопасности может стать страховая программа #сберегисебя - это финансовая защита при коронавирусе COVID-19 и других заболеваниях. Достаточно обратиться к менеджеру Сбербанка, и вместе вы сможете выбрать наиболее выгодную для вас программу.

Существует два предложения - «Базовое» и «Стандартное». Они отличаются, например, лимитом на консультации или лабораторные исследования. Страховые брокеры Сбербанка помогают определить, какое из них будет вам полезнее.

Однако каждая из программ может быть дополнена диагностированием коронавирусной инфекции. То есть, если у вас выявят COVID-19 в обозначенный в договоре срок, вы получите выплату.

Недавно вместе с социологической службой «Ваше мнение!» мы узнавали у воронежцев, как ситуация с коронавирусом и сопутствующими ограничениями отразилась на их финансах. Оказалось, что доходы 27,6% респондентов снизились хотя бы немного, а еще 28,1% резко потеряли в деньгах. Именно в такие моменты всем нам важно понимать, что есть дополнительные точки опоры. Если вам потребуется госпитализация из-за COVID-19 или какого-то другого заболевания, то, согласно страховому договору, вы сможете получать выплаты вплоть до 90 дней.

Всесторонний сервис

Пока действует полис вы можете консультироваться у врача-терапевта по телефону или онлайн в режиме видео-чата. Забудьте о нервирующих «талончиках» на запись. Врач готов быть на связи с вами 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Болезнь же не приходит по расписанию. Например, в «Базовом» предложении Сбербанка включено 15 удаленных консультаций. Кажется, что за это время с медиками можно будет обсудить любые вопросы.

По результатам заключения врача вы можете сделать лабораторные анализы или пройти инструментальную диагностику. При выборе пакета «Стандартный» также доступны очные приемы узкопрофильных специалистов.

И все-таки сколько бы мы не говорили о коронавирусе, важно не забывать, что другие заболевания также не отступили. С помощью опции «Медицинский навигатор» вам подберут клинику для прохождения обследования или лечения в соответствии со спецификой вашей проблемы.

А сопутствующая опция «Лекарственный навигатор» понадобится при подборе препаратов. Больше не придется обходить или обзванивать десятки аптек для проверки наличия необходимого средства. Вы сможете в удобный момент забронировать препарат и даже оформить доставку в ближайший пункт выдачи. В крайнем случае вам помогут с подбором аналога. То есть вы получаете не просто страховой документ, а сервис для защиты своего здоровья.

Узнать подробнее о программе можно у «Страхового брокера Сбербанка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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