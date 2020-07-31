В правительстве Воронежской области представили проект реконструкции стадиона «Факел»

В четверг, 30 июля, в областном правительстве состоялось совещание по реконструкции стадиона СК «Факел». Напомним, спортобъект находится в Воронеже, на улице Маршака, 1а. По словам руководителя регионального департамента строительной политики Сергея Потапова, технические решения учитывают интересы как спортсменов, так и зрителей.

Так, на Маршака, 1а фактически снесут существующие трибуны и уберут поле. И вот что предлагается сделать взамен.

ТРИБУНЫ НА ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ МЕСТ

По проекту будет построена новая железобетонная монолитная трибуна с подтрибунными помещениями, а также три дополнительные железобетонные монолитные трибуны с консольными навесами. Таким образом, болельщиков разместят на трех секторах. Их общая вместимость составит 8005 мест.

ПОЛЕ ОБОРУДУЮТ СИСТЕМОЙ ОБОГРЕВА

Вместо старого поля сделают новое с искусственным покрытием размером 105х68 метров. Игровую плоскость оборудуют системой обогрева и дренажа, установят прожекторы и информационное табло. Помимо этого, на стадионе появится беговая дорожка с прямым участком на 120 метров и тренировочное поле с искусственным покрытием, освещением и ограждением.

Рядом со стадионом оборудуют парковку для персонала и оперативных служб команды.

ПОСТРОЯТ ЧЕРЕЗ ГОД

Пускать болельщиков на игры планируется через четыре контрольно-пропускных пункта, а продавать билеты будут в 12 кассах. Также по словам Сергея Потапова, для хранения запрещенных к проносу на матчи предметов выделят четыре помещения. Кроме того, реконструкция предусматривает прокладку инженерных сетей и общее благоустройство прилегающей территории.

Главный строитель региона сообщил губернатору, что техническая часть проекта полностью откорректирована с учетом замечаний госэкспертизы. На основании этого идет корректировка сметной документации. Затем можно будет говорить о стоимости реконструкции стадиона.

В ответ Александр Гусев сказал, что итоговая сумма не должны быть завышенной, а сам стадион должен быть готов ровно через год:

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– Потому что следующий сезон мы должны будем начать на новом стадионе. Нынешний не соответствует тем критериям, которые Российский футбольный союз предъявляет к подобным объектам. Соответственно у нас могут возникнуть сложности с продолжением выступления команды в первой лиге. Необходимо уменьшать сметную стоимость, – заявил глава региона.

фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области