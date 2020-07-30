В регионе в рамках партпроекта проверяют соблюдение норм безопасности учреждений культуры

«Единая Россия» выступила с инициативой оказать учреждениям культуры, особенно расположенным на селе, помощь в открытии после пандемии. По мере необходимости этой работой займутся депутаты всех уровней и региональные координаторы партийного проекта «Культура малой Родины».

В Воронежской области такая деятельность уже началась. Так, депутат Государственной Думы от Воронежской области, региональный координатор партийных проектов «Крепкая семья» и «Здоровое будущее» Татьяна Сапрыкина вместе с региональным координатором партпроекта «Культура малой Родины», заслуженным артистом Воронежской области Юрием Смышниковым побывали в Доме культуры села Лопатки Рамонского района и встретились с его коллективом. Не так давно этот ДК был капитально отремонтирован в рамках партпроекта.

«Прежде всего необходимо, чтобы в период открытия учреждений культуры не произошло всплеска заболеваемости. Для этого нужно знать, как соблюдается дистанция при размещении, есть ли в учреждениях необходимые средства индивидуальной защиты, выполняются ли другие требования Роспотребнадзора. Именно это мы сегодня обсудили с коллективом, и как выяснилось, в этом ДК к работе готовы», - отметила Сапрыкина.

Кроме того, в рамках встречи речь шла о новой программе «Земский работник культуры», которая разрабатывается на федеральном уровне. Ее цель - привлечь квалифицированные кадры на село.

«Наша задача - обсудить программу с теми, для кого она разрабатывается, и узнать на местах, что еще нужно в нее внести. Все предложения и замечания будут направлены в Министерство культуры», - подчеркнула парламентарий.

Одно из таких предложений, которое прозвучало от рамонцев – привлечение в сельские ДК так называемых узких специалистов. Например, преподавателей по вокалу, хореографов, а также технических специалистов, которые смогут работать на современном музыкальном оборудовании.

В свою очередь региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Юрий Смышников отметил, что проект реально приносит пользу. Особенно востребованным он оказался на селе, ведь здесь долгое время Дома культуры и театры находились в непрезентабельном виде, а сегодня на это выделяются весьма крупные средства.

«Очень важно, что работа идет и в текущем году, ведь мы обязаны обеспечить гражданам равный доступ к культурным ценностям. Например, до 2024 года в нашей области будет построен, реконструирован и капитально отремонтирован 21 Дом культуры», - отметил региональный координатор проекта «Культура малой Родины».

Юрий Смышников добавил, что ДК в селе Лопатки - одно из ярких тому доказательств. С ним согласна руководитель отдела по культуре администрации Рамонского района Жанна Филатова.

«Здание было построено в 1973 году, и от времени стало разрушаться. При этом Дом культуры весьма востребован - его кружки и клубы по интересам посещают местные жители в возрасте от 5 до 80 лет. Здесь ставят концерты и проводят конкурсы, ведут большую информационно-методическую работу и развивают художественную самодеятельность. Поэтому капитальный ремонт лопаткинского ДК стал для всех нас замечательным подарком!», - заявила Жанна Филатова.

В завершении встречи творческий коллектив Дома культуры показал гостям новые концертные номера, которые готовятся к ближайшим праздникам.