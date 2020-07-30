2020-07-30T09:45:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 30 июля 2020: заразились 89 человек, еще двое умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 30 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 30 июля, 11 065 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Прирост инфицированных за минувшие сутки составил 89 человек. Выздоровели 10 882 пациента, окончили лечение и побороли Covid-19 еще 247 воронежцев. К сожалению, продолжает расти и количество умерших. Сегодня оперштаб сообщил о смерти двух инфицированных. Таким образом, скончались уже 92 человека с подтвержденным коронавирусом.

Гостиницы: работают

Музеи: принимают посетителей

Изоляция для приезжих: нет

В регионе постепенно снимаются ограничения: уже разрешена работа кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов (при заполняемости в 50%) и других спортобъектов.

Из-за коронавируса десятый международный фестиваль «Город-сад» впервые пройдет онлайн. Ландшафтные и флористические проекты представят воронежцам и всем желающим из других регионов с 24 по 27 сентября в интернете. Участников ждут ландшафтные и флористические проекты, мастер-классы и творческие встречи.

Очередные воронежские медучреждения возвращаются к привычному режиму работы. Накануне в четырех больницах провели обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом. В областной больнице №1 убрали 280 «коронавирусных» мест, в областной детской больнице №2 - 40, в Бобровской и Борисоглебской больницах - 5 и 20 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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