Коронавирус в Воронеже, последние новости на 30 июля 2020: заразились 89 человек, еще двое умерли
По данным на 30 июля, 11 065 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Прирост инфицированных за минувшие сутки составил 89 человек. Выздоровели 10 882 пациента, окончили лечение и побороли Covid-19 еще 247 воронежцев. К сожалению, продолжает расти и количество умерших. Сегодня оперштаб сообщил о смерти двух инфицированных. Таким образом, скончались уже 92 человека с подтвержденным коронавирусом.
Гостиницы: работают
Музеи: принимают посетителей
Изоляция для приезжих: нет
В регионе постепенно снимаются ограничения: уже разрешена работа кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов (при заполняемости в 50%) и других спортобъектов.
Из-за коронавируса десятый международный фестиваль «Город-сад» впервые пройдет онлайн. Ландшафтные и флористические проекты представят воронежцам и всем желающим из других регионов с 24 по 27 сентября в интернете. Участников ждут ландшафтные и флористические проекты, мастер-классы и творческие встречи.
Очередные воронежские медучреждения возвращаются к привычному режиму работы. Накануне в четырех больницах провели обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом. В областной больнице №1 убрали 280 «коронавирусных» мест, в областной детской больнице №2 - 40, в Бобровской и Борисоглебской больницах - 5 и 20 соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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