Доходная часть бюджета Воронежской области-2020 выросла почти на 1,9 млрд рублей

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Соответствующие изменения были одобрены депутатами Воронежской областной Думы в главный финансовый документ региона на этот год.

Корректировка областного закона была утверждена в ходе шестого заседания регионального парламента.

– Очередные поправки в главный финансовый документ региона связаны с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами, а также внутри их смет, – пояснил необходимость корректировок председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В результате предлагаемых изменений уточняются доходы и расходы, и дефицит областного бюджета.

Доходы областной казны 2020 году в целом увеличиваются почти на 1 млрд 850 млн рублей – на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

– Это, в том числе, дотация в объеме 415,5 млн рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, выплаты стимулирующего характера медработникам за нахождение в «красных зонах» медучреждений и дополнительную нагрузку (более 492 млн рублей). Еще 87,5 млн рублей поступило на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Более 15,7 млн рублей из федерального бюджета направлено на оснащение медицинскими изделиями лабораторий, осуществляющих диагностику коронавирусной инфекции, – перечислил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также согласованы дополнительные субсидии для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет более (более 1млрд рублей) и 14,5 млн рублей – на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка.

Кроме того, регион получил 25 млн рублей на комплектование спортобъектов оборудованием.

В связи с этими изменениями необходимые корректировки вносятся в расходную часть областного бюджета в соответствии с отраслевой принадлежностью.

Расходы бюджета на 2020 год в целом увеличиваются на 308 млн рублей.

Дефицит бюджета уменьшается более чем на 1,5 млрд рублей благодаря уменьшению расходов из-за сложившейся экономии (в основном по расходам на обслуживание госдолга, за счет снижения процентных ставок по госконтрактам, а также расходам на областную адресную инвестиционную программу).

Второй масштабный блок изменений касается перераспределения средств между департаментами. За счет резервного фонда региона, в частности, увеличиваются бюджетные ассигнования департаменту строительной политики в сумме 131 млн рублей. Средства направляются на приобретение кислородного оборудования для учреждений здравоохранения Воронежской области и проведение работ по его установке.

Департамент здравоохранения региона дополнительно получает 303 млн рублей на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (в том числе, здесь заложены средства на софинансирование федеральных поступлений).

Областному департаменту соцзащиты направлен почти 191 млн рублей также на софинасирование федеральных субсидий для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, и еще 56,7 млн рублей – на оплату смен специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания, которые перешли в режим карантина в период распространения COVID-19.