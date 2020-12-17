Воронежская область – в «десятке» лучших по финансированию производительности труда

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Как в Воронежской области воплощаются в жизнь нацпроекты и с какими итогами завершается 2020 год? Эти вопросы обсудили 16 декабря в правительстве региона. Руководители профильных структур выступили с докладами на Совете по реализации национальных проектов в области. Заседание в режиме онлайн провел губернатор Александр Гусев.

25 региональных проектов реализуются в рамках шести нацпроектов – «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости».

На начало декабря их кассовое исполнение составило уже 70% от годового объема финансирования, или 3,2 млрд рублей. Чиновники заключили 313 госконтрактов, общая сумма которых составила 7,78 млн рублей. До конца года будет подписано еще 8 на 24,4 млн рублей.

«Экология»

В рамках нацпроекта «Экология» уже освоено 322 млн рублей из запланированных 373,2 млн. По словам руководителя департамента природных ресурсов и экологии области Натальи Ветер, полностью выполнены все мероприятия в рамках регпроекта «Сохранение уникальных водных проектов». В следующем году его финансирование увеличится в 8 раз до 37,5 млн рублей. Из масштабных перспектив на 2021 год – будут продолжены работы по расчистке русла реки Икорец.

«Жилье и городская среда»

О ходе реализации нацпроекта рассказал руководитель департамента строительной политики области Сергей Потапов. По проекту «Жилье» уже освоено 1,9 млрд рублей, а это 92% от плана. По регпроекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрен 1,08 млрд рублей. Полностью благоустроено 90 дворовых и 15 общественных территорий. В следующем году их количество увеличат. По плану необходимо навести порядок на 133 дворовых и 22 общественных территориях.

«Малое и среднее предпринимательство

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» освоено 93% от объема финансирования на 2020 год. Это 452,1 млн рублей. Полностью завершены работы по двум регпроектам: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» и «Популяризация предпринимательства».

«Цифровая экономика»

Замруководителя департамента цифрового развития области Лилия Подоприхина доложила, что профильное ведомство завершает этот год с хорошими показателями по нацпроекту. Так, на реализацию пяти регпроектов было заложено 267,6 млн рублей. По данным на 14 декабря, кассовое исполнение составило 120,8 млн рублей. До конца декабря предусмотрена оплата тех контрактов, которые заключили ранее. Также она отметила, что будут смотреть на результаты выполнения услуг подрядчиками.

«Международная кооперация и экспорт»

О реализации этого важного проекта рассказал руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков. Его кассовое исполнение составило практически 100%. В этом году на эти цели было выделено 96,7 млн рублей. Как пояснил Александр Десятириков, согласно проекту федбюджета на 2021 год Воронежская область получит субсидию на стимулирование производства масличных культур – 305 млн рублей. А это буквально в три раза превышает объемы 2020 года.

«Производительность труда и поддержка занятости»

О реализации этого нацпроекта рассказал руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов. Плановый объем финансирования на 2020 год составил 45,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 44,6 млн рублей. Сейчас уже освоено 39,6 млн рублей.

В следующем году на отдельные региональные программы будет заложено в два раза больше средств. К примеру, на Адресную поддержку повышения производительности труда – с 33 млн до 63 млн рублей. Связано это с тем, что изменились плановые показатели на предприятиях. Кроме того, Воронежская область оказалась в «десятке» лучших по финансированию производительности труда

По итоам Совета губернатор поручил взять на особый контроль проекты, которые исполняются непосредственно на территориях муниципалитетов.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области