В Воронеже в 2020 году проложили 33,5 километра сетей наружного освещения

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Об итогах работы муниципального предприятия «Воронежгорсвет» в 2020 году рассказал директор Виктор Неугомонов во время встречи с мэром Вадимом Кстениным. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации 17 декабря.

Организация выполнила все намеченные по плану мероприятия в срок. Всего с начала года было смонтировано 33,5 километров сетей наружного освещения на 39 объектах. На 19 из них работы проводились, что называется, «с нуля». На остальных освещение было восстановлено. Также на воронежских улицах разместили 1 176 светильников.

– В течение года проводили все необходимые работы по текущему содержанию сетей: заменили более 11 тысяч неисправных ламп, 700 светильников, 12 километров питающей сети, – рассказал Виктор Неугомонов.

Глава города отметил, что эффективная и работоспособная система наружного освещения – это залог комфорта и безопасности воронежцев. Работа в этом направлении будет продолжаться, пока «не останется ни одного темного уголка».

За последние 10 лет сотрудники «Воронежгорсвета» преобразили город. Протяженность сетей увеличилась до 1820 километров, а количество светильников до 58,7 тысяч. Благодаря тому, что используются энергосберегающие лампы, их мощность и потребление энергии значительно снизилась. В последние годы и вовсе их стали заменять на светодиодные. Сейчас их установлено уже 7,7 тысяч штук.

Модернизируются и другие процессы. Например, на 783 километрах сетей заменен голый провод на изолированный. Это позволяет значительно сократить потери.

– Мы сэкономили городскому бюджету 410 миллионов рублей, которые необходимо бы было заплатить за электроэнергию, если бы мы не проводили техперевооружение, –пояснил директор МКП «Воронежгосвет».

Мэр Вадим Кстенин высоко оценил работу предприятия. Он отметил, что предприятие хорошо сработало в этот очень непростой год. Ежегодно «Воронежгорсвет» предлагает что-то новое для горожан – от правильных экономичных решений в наружном освещении до реализации проекта праздничного оформления города

Поделился директор предприятия и планами на 2021 год. Требуется восстановить и модернизировать наружное освещение на примерно 85 километров сетей. Также продолжится замена ламп на светодиодные, таких предприятие намерено установить 6 тысяч штук.

Во время встречи Вадим Кстенин от имени губернатора Воронежской области Александра Гусева вручил Виктору Васильевичу высшую региональную награду – «Благодарность от земли Воронежской». А от муниципалитета – почетную грамоту администрации. Награды присвоены за большой трудовой вклад в жизненно важную отрасль и приурочены к юбилею: накануне Виктору Неугомонову исполнилось 70 лет, 18 из которых он трудится директором МП «Воронежгорсвет».