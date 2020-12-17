Персональный терминал: воронежцы могут оплачивать покупки по QR-коду через СберБанк Онлайн

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На что мы обращаем внимание в первую очередь, когда совершаем покупку: на качество товара и выгодную цену? А как же способ оплаты? Нередко бывают ситуации, когда мы находим то, что нужно, но у продавца нет терминала, а до банкомата идти далеко. Порой, в таких случаях нам предлагают сделать перевод - но это не совсем безопасно при подобных операциях.

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Сбербанк предлагает новый удобный способ оплаты телефоном в магазинах и интернете с помощью QR-кода. Больше не нужно носить с собой карту: можно оплатить товар любым смартфоном - даже без NFC-технологии

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Зайдите в приложение СберБанк Онлайн, нажмите на значок QR, отсканируйте код у продавца, а если его у него нет - создайте свой. Далее нужно только ввести нужную сумму и подтвердить покупку. Оплата по QR - это также просто, как любая другая операция в мобильном приложении. Просто попробуйте платить по-новому!

Теперь вы можете делать покупки в любой торговой точке. 240 тысяч компаний по всей стране уже подключили сервис Плати QR. С партнерами проекта вы можете ознакомиться на сайте Сбербанка.

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Бонусы «Спасибо», кстати, начисляются, как при обычной оплате картой. А если вы оплатите или уже оплатили любые покупки по QR - коду с 30 ноября 2020 года по 10 января 2021-го через СберБанк Онлайн, вы получите шанс вернуть 5%, 10%, 20% и даже 100% от суммы чека бонусами. А чтобы претендовать на миллион бонусов, совершите всего три покупки по QR. Подробнее с условиями акции и методами оплаты вы можете ознакомиться на официальном сайте банка.