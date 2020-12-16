Депутаты изменили структуру Воронежской городской Думы

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Парламентарии внесли изменения в Регламент Воронежской городской Думы. Произошло это на пятом заседании горпарламента. Своим решением депутаты расширили полномочия фракций по ряду вопросов организации деятельности и изменили структуру. Об этом сообщили в думской пресс-службе 16 декабря.

Изменения дадут возможность усилить их роль в городском парламенте. Тем самым принимаемые решения станут более качественными и легитимными. При этом процедура формирования думских комиссий будет более открытая, а тайное голосование – демократичным.

Внесли также предложение снизить с двенадцати до девяти депутатов, которые необходимы для запуска депутатских слушаний.

Как сообщил парламентарий Олег Черкасов, в структуре горДумы появилась еще одна постоянная комиссия. К ней перешла часть полномочий от комиссии по развитию местного самоуправления.

– В свою очередь, расширился круг вопросов у постоянной комиссии по развитию местного самоуправления. Этому способствовали изменения в законодательстве. Она получила другое название. Теперь это – постоянная комиссия по развитию местного самоуправления, цифровизации, депутатской этике и противодействию коррупции», – пояснил депутат.

Новая структура обрела название. Это – постоянная комиссия по взаимодействию с общественными объединениями и развитию гражданского общества.

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Кроме того, на заседании депутаты рассмотрели ряд вопросов. К примеру, внесли изменения в правила землепользования и застройки. Парламентарии своим решением утвердили также границы зон охраны объектов культурного наследия, которые расположены в центре Воронежа. Речь идет об объектах на улице Никитинская, 22 и 26 и улице Средне-Московская, 22/24.

Депутаты также согласовали приобретение в муниципальную собственность детского сада на 100 мест на улице 9 Января, 68 и спортивно-образовательного центра на Ленинском проспекте, 201.

На заседании утвердили границы территории микрожилзоны для деятельности органа ТОС «Российский».

Ряд депутатов был включен в состав комиссий. Например, Сергей Кудрявцев и Владимир Калинин – в комиссию по выявлению объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Воронежа, отвечающих признакам общего имущества собственников помещений в МКД. Александр Жуков и Андрей Померанцев – в приемочную комиссию по осмотру ярмарочных площадок. Олег Черкасов и Дмитрий Крутских – в комиссию по оценке дорожных условий на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

Евгения Фролова.