Депутаты гордумы обсудили проект Генплана Воронежа

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Депутатские слушания по проекту генерального плана на 2021-2041 годы состоялись в Воронежской городской Думе 15 декабря. Из-за пандемии они прошли в режиме онлайн. Обсуждения главного документа города транслировалось на сайте горДумы.

Проект все еще находится на стадии обсуждения

И парламентарии, и разработчики сейчас усиленно обсуждают проект, чтобы выявить все недостатки и успеть их исправить до конца года. До новогодних каникул документ должны согласовать. Прежний действует только до 1 января 2021 года. Пока же проект нового документа так и не поступил в городской парламент.

Как пояснила руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова, проработано и устранено 80% замечаний, которые поступили от шести ведомств. Параллельно сейчас трудятся над правилами землепользования и застройки. Их окончательный проект будет готов после согласования Генплана через три-четыре месяца.

Пока с этим возникают сложности. Например, расхождения идут с Федеральным агентством лесного хозяйства. Тормозит развитие многих отдельных территорий в Воронеже тот факт, что часть земель находится на территории гослесфонда. Пример тому – поселок Краснолесный. Там буквально «завис» вопрос строительства новой социальной инфраструктуры. Пока в столичном ведомстве не дали положительного ответа. Разработчикам воронежского проекта генплана удалось договориться об установлении так называемых предполагаемых территорий населенных пунктов с последующим их развитием.

Встал вопрос и с развитием в городе территорий кладбищ. Как известно, это одна из серьезных проблем в Воронеже, поскольку мест для новых нет, а старые расширить невозможно. Но разработчики Генплана уже подготовили свои предложения по двум участкам.

Нюансы карты Воронежа в будущем

Первой на заседании слово предоставили руководителю управления главного архитектора Воронежа Людмиле Подшиваловой. Она ответила на часто задаваемые вопросы парламентариев, которые поступали разработчикам. Многие из них касались озелененных территорий и скверов. К примеру, депутат горДумы Артем Чекмарев обращался с вопросом по поводу зон «Общественно-деловая застройка».

– Не стоит относиться к ним негативно. Здесь предусмотрены и жилые дома, скверы и объекты социальной инфраструктуры, при наличии которых можно говорить о правильной перспективе развития города. Что касается транспорта, то по этим направлениям также к нам поступало много нареканий от депутатов. Вы должны понимать, что все схемы, намеченные строительства развязок еще будут подробно дорабатываться, – пояснила Людмила Александровна.

Однако некоторые обращения парламентариев не были поддержаны. Например, Андрей Соболев и Андрей Бойко предлагали отдать под застройку территорию завода «Электроприбор». По словам Людмилы Подшиваловой, в этом микрорайоне нет крупных предприятий, где бы работали люди, проживающие здесь. Поэтому площадку завода реконструируют под научно-производственную базу.

Людмила Подшивалова также отметила, что обеспокоенность депутатов Романа Жогова, Александра Чуфинева, Алексея Панфилова, Вадима Клецова вопросами озелененных территорий не обоснована. По словам чиновницы, все зеленые территории сохранены и учтены в проекте Генплана.

В свою очередь председатель областного Союза строителей Владимир Астанин предложил в дальнейшем создать структуру при мэрии Воронежа, которая будет заниматься разработкой Генплана. Он высказал мысль, что сторонние разработчики, не зная всех нюансов города, не могут учесть его особенности.

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Парламентарии выступили с критикой

Во время обсуждения проекта генплана, после выступлений разработчиков, свое мнение высказали народные избранники. Они не согласились с отдельными положениями документа, которые не проясняли четкую картину.

Например, депутат гордумы от фракции КРПФ Андрей Померанцев задался вопросом, где люди будут жить согласно концепции «компактный город», если мегаполис не будет расширяться вширь. Он подчеркнул, что это приведет к уплотнению застройки.

А депутат городского парламента по избирательному округу № 6 Алексей Панфилов еще раз высказался по теме «зеленых зон». По его словам, не все они находятся на кадастровом учете, а значит, и не отражены в проекте Генплана, и это необходимо исправить в самое ближайшее время.

Ранее парламентарии отметили важную недоработку – это нехватка медучреждений в новом документе. С инициативой выступила депутат горДумы по избирательному округу № 21 Юлия Попова. Она отметила, что из 28 земельных участков, назначенных под строительство учреждений здравоохранения, только один имеет конкретный адрес. Речь идет о поликлинике в жилом районе «Озерки». Еще у 14 планируемых учреждений вообще не оказалось адресов.

Документ должен быть доработан

У разработчиков генплана осталось совсем немного времени, чтобы учесть все нюансы и замечания парламентариев. Депутаты четко дали понять, что не доработанный документ приниматься не будет.

Депутат горДумы, руководитель фракции «Единая Россия» Роман Жогов сообщил, что часть рекомендаций депутатов разработчики пока что не учли, но на это есть еще время. Он посоветовал «приземлить» социальные объекты и выразил надежду, что в итоге генплан «будет качественным документом».

– На мой взгляд, на сегодня проделана колоссальная работа, особенно в части согласования идеологии с правами на землю – от частного до федерального уровня. Большая часть пути пройдена, осталось завершить мелочи. Правила землепользования и застройки будут приниматься последовательно, и те недочеты, которые остались, будут ликвидированы. За несколько недель обсуждений было решено большое количество вопросов, и за оставшуюся неделю, думаю, будут решены остальные, – подчеркнул председатель постоянной комиссии по ЖКХ Александр Сысоев.

– Проект генплана мы вынесем на рассмотрение депутатов с учетом всех полученных заключений. Если он будет хорошо проработан, то мы его примем. Если документ не будет подготовлен в приемлемом виде, то отклоним и отправим на доработку. Я все-таки думаю, что проект приведут в надлежащий вид в срок, – подытожил председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кандыбин.