В Воронежской области в 2021 году благоустроят 21 общественное пространство

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Власти региона рассказали, какие общественные пространства будут благоустроены в Воронежской области в 2021 году. В списке – 21 территория. Работы проведут в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды Воронежской области» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в облправительстве 15 декабря.

Предварительный перечень территорий предоставил региональный департамент ЖКХ и энергетики. Средства выделят из федерального и областного бюджетов. Всего на эти цели планируется направить около 350 млн рублей. Уже состоялись электронные аукционы на проведение реконструкций. Практически по всем объектам определились с подрядчиками и подписали муниципальные контракты.

В Воронеже благоустроят:

Два парка – «Алые паруса» (улица Арзамасская, 4д) и парк Мостозавода (улица Уточкина, 1д).

В Воронежской области:

В следующем году начнется первый этап благоустройства пешеходной зоны вдоль улицы Ленина в поселке городского типа Анна;

В Богучаре сделают красивым для местных жителей парк по улице Кирова, 55а;

В Бутурлиновке в парковой зоне «Лес Победы» по улице Промышленная, 1 начнут устанавливать спортивную инфраструктуру. Это уже будет вторая очередь реконструкции объекта;

В Верхнемамонском сельском поселении планируют вдохнуть новую жизнь в парк «Старая переправа»;

В пгт Грибановский будет первый этап благоустройства набережной по улице Машзаводская, 23-25;

Работы проведут на территории экопарка «Калачеевские поляны» в Калаче;

В Лисках работы запланированы в парке «Горки»;

В Новохоперскерском районе благоустроят общественную территорию, прилегающую к зданию МКУ КСК «Кристалл» в районном поселке Елань-Коленовский;

В Нижнедевицком районе по-новому станет выглядеть парк в селе Синие Липяги;

В селе Новая Усмань реконструкция ждет улицу Ленина;

Первый этап работ по обновлению начнется в парке села Коротояк Острогожского района;

В Павловске благоустроят набережную от улицы Покровской до улицы 1 Мая;

В селе Петропавловка наведет порядок на части центральной улицы Победы;

В Поворино работы запланированы сразу в двух скверах – «Московском» и «Южном»;

В Семилуках в программу попала общественная территория по улице 9 января, 21С;

Парк на улице Ленинской в селе Новая Чигла Таловского района также будет благоустроен;

И замыкает список Терновский район. Там в следующем году начнут благоустраивать общественное пространство по улице Советская, 46а в Терновке.

Сейчас финансовые специалисты оценивают также стоимость реконструкции проспекта Революции в Воронеже. После этого главную улицу областного центра смогут продолжить благоустраивать тоже в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды Воронежской области» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что благодаря господдержке преображаются и дворовые территории. Всего в 2021 году на формирование комфортной городской среды из федерального и областного бюджетов будет выделено почти 760 млн рублей.

В 2021 году также запланировано реализовать четыре проекта по благоустройству, ставших победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Они находятся в Лискинском, Бобровском, Богучарском районах и в Нововоронеже. Муниципалитеты получат из федерального бюджета в общей сложности порядка 265 млн рублей.

Евгения Фролова