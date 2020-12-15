Под ключ: чем Домклик будет полезен воронежцам при покупке или продаже жилья

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Первое, что вы увидите, когда зайдете на портал Домклик - это карта Воронежской области, усеянная множеством синих точек. Нажмите на одну из них. Перед вами откроется профиль жилья с подробным описанием, фотографиями, историей изменения цены и контактами продавца. И таких профилей здесь тысячи.

Собираетесь ли вы продать, купить, арендовать или совершить любую другую сделку с недвижимостью - Домклик станет вашим универсальным помощником. Ежедневно сайт посещают более 2 миллионов человек. Но давайте проверим, что нужно сделать...

Чтобы надежно и выгодно купить:

На портале Домклик представлены все аккредитованные жилые комплексы застройщиков, с которыми работает Сбербанк. Достаточно перейти в раздел «Найти жилье» и далее - «Квартиры в новостройках». Вы сможете изучить подробные планировки новостроек и проанализировать стоимость квартир. Несколько раз в сутки происходит обновление: так что вы будете видеть самые актуальные предложения. Кстати, вы сможете позвонить застройщику прямо через сервис.

Не тяжелее выбрать квартиру на вторичном рынке. Вам также нужно проследовать в раздел «Найти жилье», а там выбрать - «Квартиры вторичка». Сейчас на сайте размещено более 20 тысяч квартир в Воронежской области от проверенных агентств недвижимости – партнеров банка и собственников жилья.

Отметим, что при выборе квартиры с сайта Домклик покупатель может получить дополнительную скидку (-0.3%) к ставке по ипотеке от Сбербанка, а также сэкономить на оформлении отчета об оценке. Чтобы подать заявку на ипотечный кредит вам необходим соответствующий раздел «Ипотека» - там нужно будет перейти в личный кабинет.

Даже если вам достаточно собственных средств для покупки жилья, вам все равно может пригодиться сервис Домклик. Сотрудники Сбербанка помогут подготовить договор купли-продажи, зарегистрируют переход права собственности прямо из офиса банка за несколько дней без посещения МФЦ и проведут безопасные расчеты между покупателем и продавцом. Для этого перейдите в раздел «Услуги», а далее - «Электронная регистрация/Безопасные расчеты».

- Раньше я арендовал квартиру через Домклик. Это очень удобно. Можно сортировать предложения по цене. Или выбирать только новые объявления. Особенно впечатлила функция, когда арендатор готов показать все по видеозвонку. Можно сэкономить время и сразу понять, подходит ли такой вариант. Но когда в нашей молодой семье произошло пополнение, пришлось задуматься о собственном жилье. Нам было, конечно, важно местоположение квартиры, материал стен дома и то, в каком состоянии жилье. Все это можно было узнать на портале. Подбирали долго. Но, скорее, потому, что рассматривали много вариантов и хотели не прогадать. В целом выбором мы остались довольны. Да, и ипотеку от Сбербанка удалось быстро оформить, - рассказал воронежец Антон Маслов.

Чтобы быстро и удачно продать:

Нужно лишь зайти на сайт Домклик, зарегистрироваться или пройти в Личный кабинет, а затем воспользоваться функцией «Разместить объявление». Остальную работу доверьте алгоритмам портал: клиентам Сбербанка ежедневно приходит подборка объектов с сайта, а значит ваше предложение увидят клиенты с уже одобренной ипотекой банка, то есть потенциально уже готовые к сделке.

Если же вам необходимо узнать рыночную цену своей недвижимости, чтобы не прогадать при продаже, также зайдите на сайт в раздел «Услуги», там вы найдете функцию «Рыночная недвижимость».

- Домклик - это единая информационная система для всех участников рынка жилой недвижимости. Сервис одинаково подходит для тех, кто хочет выгодно продать или купить квадратные метры, в том числе с использованием ипотечного кредита от Сбербанка. Но даже если вам не нужны заемные средства, на этом сайте вы можете оценить и сравнить характеристики нескольких объектов или, например, заказать юридическую экспертизу. Покупка недвижимости - серьезный шаг. Нужно быть уверенным в своих действиях. Разобраться во всех нюансах сделки клиентам помогают наши юристы. Пользователь сервиса Домклик может проанализировать и работу риелторского агентства и связать с наиболее надежным партнером. Даже после того, как сделка будет завершена, Домклик останется вашим надежным помощником. Досрочно выплатили часть средств по ипотеке? На сайте для вас вскоре будет подготовлен новый график. Понадобилась страховка? Оформите ее онлайн. Система постоянно развивается: например, мы хотим в будущем предложить клиентам услуги специальных работников, которые помогут осуществить переезд из одной квартиры в другую. Все - чтобы клиенту было максимально удобно, - отмечает начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Воронежского отделения ПАО Сбербанк Андрей Дмитриев.