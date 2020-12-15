Дед Мороз в "прямом эфире" и новогодние каникулы в Простоквашино: как воронежцам нескучно провести праздник в период эпидемии

Эпидемилоги просят воронежцев провести праздники дома Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Многие воронежцы уже смирились с мыслью, что Новый год придется отмечать дома, а походы по ресторанам или торжества в шумных компаниях – отложить до лучших времен, когда снимут коронавирусные ограничения. Но дома – не значит, скучно. «Комсомолка» узнала, как разнообразить праздник в кругу семьи.

ДЕД МОРОЗ НА СВЯЗИ

Как рассказали нам в пресс-центре ЖКХ, администрация городских УК организует для жителей многоэтажек праздничную программу и даже общение с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Это будет шоу с эффектом присутствия, которое пройдет 27 декабря в 12:00, - рассказали в пресс-центре ЖКХ. - К представлению можно будет подключиться сразу на трех платформах в Сети: YouTube, Instagram и Zoom. Ссылки будут размещены ближе к мероприятию в телеграм-канале УК (https://t.me/PikComfort_voronezh).

фото пресс-центра ЖКХ

В программе трехчасового шоу цирковые номера, выступления артистов и фокусников, шоу мыльных пузырей, интерактивные игры, мастер-классы и много других сюрпризов. А для самых маленьких будет работать виртуальная приемная Деда Мороза, где ребята смогут пообщаться с волшебников и его внучкой Снегурочкой, прочитать свои письма, рассказать стихи, спеть и станцевать. На это каждому желающему дадут несколько минут в эфире. - Экстренные ситуации требуют неординарных мер. Мы хотим, чтобы этот Новый год запомнился нашим жителям чем-то хорошим, а не одними лишь запретами. Именно поэтому решили устроить для них безопасный праздник, - рассказал Антон Михайлов, технический директор УК «ПИК-Комфорт» в Воронеже.

НОВЫЙ ГОД В ПРОСТОКВАШИНО

Чтобы болезнь не омрачила праздника, специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по празднованию новогодних каникул. Эпидемиологи настоятельно просят горожан не собираться большими компаниями, не устраивать корпоративов на работе, а провести праздник в кругу семьи. Можно вообще уехать из города на дачу, как это сделали герои знаменитого мультфильма. Подышать свежим воздухом, насладиться видами природы. Там вирус вас точно не достанет!

Не забывайте о соблюдении социальной дистанции при посещении торговых центров и других помещений. Не пренебрегайте использованием защитных масок. Постарайтесь не участвовать в массовых мероприятиях и ограничьте количество контактов на праздники. А походы в гости можно заменить общением по телефону или интернету.