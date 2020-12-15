В ночь снегопада в Воронеже на борьбу со стихией бросили 208 единиц техники

фото с сайта мэрии Воронежа

Днем в понедельник, 14 декабря, синоптики и спасатели предупредили воронежцев о надвигающемся снегопаде. Осадки начались поздним вечером и продолжались до утра, покрыв дороги десятисантиметровым слоем.

Еще утром понедельника мэр Вадим Кстенин распорядился заблаговременно начать превентивную обработку улиц, а вечером провел выездное совещание по текущей уборке снега.

фото с сайта мэрии Воронежа

– Большое количество снега единоразово убрать будет невозможно. Поэтому будем производить такое количество циклов уборки, которое потребуется до полного завершения. Мы сегодня своевременно, понимая, что нас ждет снегопад, просыпали песко-соляной смесью дороги и тротуары, для того чтобы в первый момент, как начались осадки, не образовалась ледяная корка, поскольку были все предпосылки к ледяному дождю, – отметил Вадим Кстенин.

На первом этапе на работы выехали 200 единиц техники, в их задачу входила обработка асфальта пескосмесью, а затем формирование снежных валов под вывоз. Позже к ним присоединились еще 8 машин. В течение ночи они несколько раз повторяли циклы уборки, чтобы не допустить на дорогах образования шуги.

фото предоставлено мэрией Воронежа

– Когда нас ругают автомобилисты за шугу на дороге, я считаю, что это неверный подход, - пояснил мэр. - Это технологическая операция, без которой не получится полностью очищать дороги, а сразу возникнет накат.

Очистка дорог до асфальта требует времени, пояснили в мэрии и попросили горожан в эти дни, по возможности, не выезжать в город на личном транспорте.

По данным мэрии, в течение минувшей ночи спецтехника обработала песко-соляной смесью наиболее опасные и загруженные участки дорог, 2778 тонн пескосмеси.

фото предоставлено мэрией Воронежа

Снег прекратился около 5.40, и машины районных комбинатов благоустройства расчищали магистрали до начала интенсивного движения. Как только разойдутся пробки, спецтехника выйдет на циклы подметания и продолжит вывоз снега.

Утром Вадим Кстенин поручил главам управ сосредоточиться на расчистке подходов к пешеходным переходам, остановок, а также - в преддверии будущего возможного к пятнице потепления - на очистке решёток ливнеприемников от снега и наледи.