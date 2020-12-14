Месяц новосела в ДСК

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Несмотря на сложности, с которыми столкнулись, пожалуй, все отрасли экономики в уходящем году, ДСК выполнил обязательства перед своими дольщиками. Все дома были сданы без переноса сроков, обозначенных в договорах. А два дома даже с опережением указанных дат.

10 декабря стартовало первое заселение этого месяца – позиции 7 – полюбившегося воронежцам ЖК «Современник». Новостройке присвоен почтовый адрес – ул. 9 Января, 68/2, корпус 4.

Принципиально новый проект, реализуемый в центральной части Воронежа. На участке земли бывшей промзоны завода Сельмаш площадью более 10 гектаров, освобожденном от неиспользуемых построек, был спланирован современный квартал, задающий новые стандарты устройства жилой среды. Благодаря комплексному подходу к проектированию, у его жильцов будет все необходимое для комфортной жизни – благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, прогулочные зеленые зоны. Для удобства семей с детьми параллельно с жилыми объектами строятся детские сады. Предусмотрены помещения под коммерческие объекты и сервисы бытового обслуживания.

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Два дома, которые откроют двери для хозяев в конце декабря, расположены вдали от городской суеты – в одном из самых интенсивно развивающихся микрорайонов Воронежа – Шилово. Здесь введены в эксплуатацию позиции 5 и 9, которые получили адреса ул. Острогожская, д. 170/2 и д. 170/5 соответственно. Жилой комплекс «Ласточкино» расположен в окружении лесной зоны, неподалеку от естественных водоемов. В этом микрорайоне удалось соблюсти идеальный баланс уединенности и наличия современной инфраструктуры. Для жителей ЖК «Ласточкино» уже работают современная школа, поликлиника, детский сад, завершается строительство второго детсада.

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Для любителей тишины и единения с природой ДСК строит жилой комплекс – «Задонье». 24 декабря заселяется первый дом этого ЖК. Современные высотки с благоустроенными дворами возводятся рядом с хвойным лесом, напротив парка «Олимпик», неподалеку от одной из основных транспортных артерий города – Московского проспекта.

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Прекрасный вид из окна гарантирован новоселам ЖК «Лазурный», расположенном в квартале ул. Артамонова – М. Одинцова. В конце декабря состоится заселение позиции 27. Окна дома смотрят на водную гладь воронежского водохранилища. В микрорайоне уже работают новые школа и детский сад, в следующем году готовятся к сдаче торговый центр и второй детсад. Функционируют магазины продуктов питания и товаров первой необходимости, аптеки, заведения общепита, библиотека. Организована живописная прогулочная аллея с выходом на берег водохранилища.

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Жилой дом по адресу ул. Б. Хмельницкого, 25, заселяемый с 17 декабря, стал настоящим подарком, для тех, кто желает переехать в новую современную квартиру, при этом сохранив привычный район проживания. Ведь привязанность к школе, работе, детскому саду, поликлинике, любимым местам отдыха, друзьям и соседям имеет для многих из нас большое значение. Новые жилые объекты на центральной улице микрорайона Отрожка появляются чрезвычайно редко, жилая застройка здесь сформирована уже давно. Многие уже воспользовались представленной возможностью улучшить жилищные условия, но в продаже еще остались варианты двух- и трехкомнатных квартир.

В непростых условиях пандемии ДСК взял не себя повышенные обязательства и не подвел! Оставаясь бессменным лидером по вводу жилья в регионе на протяжении многих лет, комбинат также возводит большое число социально значимых объектов. Только в декабре, вместе с жильем будет сдан детский сад в ЖК «Современник» (уже второй в этом комплексе) и спортивно-образовательный центр по адресу Ленинский проспект, 201.

ДСК возводит порядка трехсот тысяч квадратных метров жилья или 23 многоквартирных дома, используя технологии панельного и монолитного домостроения. Компания параллельно реализует 10 проектов по строительству жилых комплексов с развитой инфраструктурой, среди них – ЖК «Ласточкино», ЖК «Лазурный», ЖК «Современник», ЖК «Черемушки», ЖК «Задонье» и другие*.

Алина Исакова

*ЖК «Ласточкино», «Лазурный» - застройщик АО «СЗ «ДСК», ЖК «Современник» - застройщик ООО «СЗ «ДСК-1», ЖК «Задонье» - застройщик - ООО «СЗ «РемСтрой», жилой дом по ул. Богдана Хмельницкого, 25 - застройщик ООО «ДСК-2»

Вся документация на сайте: https://dsk.vrn.ru/dokumentacziya/

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