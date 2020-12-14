Дед Мороз в маске: как будут поздравлять воронежских детей с Новым годом

Минимальная стоимость 10 минут работы сказочного персонажа - 900 рублей. Фото: Кирилл Мишин

2020-й выдался для воронежцев, да и для жителей всей нашей страны, крайне необычным. Но Деду Морозу и Снегурочке COVID-19 не страшен. В преддверии праздника на сайтах агентств можно найти новогодние предложения на любой вкус: от традиционного поздравления вплоть до съемки вечеринки в соцсетях. В этом материале мы расскажем о ценах и особенностях вызова сказочных персонажей на домашнее торжество.

ТРИ ТЫСЯЧИ ЗА 10 МИНУТ

В целом в Воронеже стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки по сравнению с прошлым годом не изменилась. В некоторых организация цены выросли, но не значительно. Как рассказывают администраторы праздничных агентств, все понимают трудность нынешней ситуации, поэтому и отказались от повышения.

- Но все равно цены разные: зависит от даты и конкретной программы. Минимум - это Дед Мороз на 10 минут за 900 рублей, - пояснили в Службе Деда Мороза.

Для тех, кому 10 минут мало, есть и другие варианты. Так, час программы будет стоить от трех до шести тысяч рублей. Самый дорогой ценник - непосредственно в новогоднюю ночь. Если хотите, чтобы ваш ребенок под бой курантов веселился с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, то придется заплатить три тысячи за 10 минут, шесть - за 15 минут и порядка 10 тысяч - за час.

НИКАКОГО КОРОНАВИРУСА

Несмотря на пандемию и вирус, агентства не стали менять или адаптировать праздничные сценарии под реальность. Как объясняют сотрудники сферы развлечений, коронавирус и так всем надоел, поэтому ждать боя Дедушки Мороза и COVID-19 не стоит. Однако, по желанию заказчика, сказочные персонажи могут прийти в медицинских масках. Также в организациях по проведению праздников уверяют, что их сотрудники проходят тесты на коронавирус, актеры с температурой или другими признаками ОРВИ на работу не выходят.

Появившиеся новинки на рынке услуг оказались связаны с популярности китайского приложения для коротких видео Tik Tok. Агентства придумали часовые Tik Tok-вечеринки для детей от семи до 13 лет. Если ваш ребенок любит эту соцсеть, то ему скорее всего понравится идея снять забавное видео вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА УЛИЦЕ

В связи с введенными властями коронавирусными ограничениями в школах и детсадах не будут проходить утренники с участием приглашенных аниматоров. Но из-за запрета посещения образовательных учреждений, появился новый вариант поздравления - на улице.

- В школах нельзя, в квартиру многие приглашать боятся, а на улице – на открытом пространстве, считается, что коронавирусом сложнее заразиться. Поэтому и стало больше заказов на поздравление во дворе. У многих такая просьба: пусть Дедушка Мороз встретит ребенка на улице, подарит подарок и послушает стихотворение. В принципе, та же самая программа, но на свежем воздухе, - рассказали «КП- Воронеж» в Службе Деда Мороза.