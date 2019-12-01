Эти навыки будут востребованы и через десятки лет: как школьники в Воронеже изучают робототехнику и интернет вещей

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Несоразмерный детской руке молоток медленно ударяет по шляпке гвоздя, загоняя его в брус, - это, пожалуй, самое яркое воспоминание большинства выпускников прошлых лет о предмете под лаконичным названием «Труд». Если говорить о девочках, у них, конечно, были другие испытания: сшить фартук или приготовить выпечку - в общем «Домоводство».

Сегодня в табели предметов значится «Технология» - то есть нечто, предполагающее применение научного знания для решения практических задач. Но с чем школьники сталкиваются на самом деле? Зачастую с теми же неподатливыми гвоздями и нитками. А что если бы ваш ребенок мог собрать и запрограммировать робота, который сам орудовал бы молотком? Или, например, шил?

Воронежская гимназия имени А.В. Кольцова предложила изменить стандартные представления о предмете «Технология» и выиграла грант в конкурсе Министерства просвещения по развитию лучшего опыта формирования цифровых навыков в образовательном процессе. Суть их проекта заключается в дополнении стандартной программы модулями по робототехнике и интернету вещей.

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- Актуальность нашего проекта связана с глобальными изменениями, происходящими в нашем обществе. Все меняется настолько стремительно, что сложно предугадать, какими знаниями и навыками должны обладать сегодняшние первоклассники на выходе из школы. Какие профессии будут востребованы через десятки лет. Компетенции, которые формируются сейчас в соответствии с государственной программой по предмету «Технология», не соответствуют тем требованиям, которые будут актуальны для будущего выпускника. Предмет должен формировать компетенции человека XXI века. И современные технологии - интернет вещей и робототехника - как нельзя лучше отвечают этим задачам, - комментирует директор гимназии имени Кольцова Надежда Фурсенко.

Главное - мотивация

Если раньше школьники учились высаживать растения на грядках, то сегодня ученики гимназии имени А.В. Кольцова разрабатывают проект «Умной теплицы» с автополивом и проветриванием по времени. Небольшой макет оснащен специальными датчиками, которые контролируют наиболее важные показатели.

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Это пример того, как предмет «Технология» может интегрировать другие фундаментальные знания, в частности по физике, математике, химии и биологии. При этом ребята не просто изучают теорию. Их знания имеют прикладное направление. Тот же проект «Умной теплицы» со временем выльется в исследование: нужно будет посадить реальное растение и изучить, как созданные условия повлияют на его рост.

- Грант дает возможности привлечь дополнительных специалистов из различных научных центров и институтов, оплатить повышение квалификации педагогов, приобрести оборудование, организовать конференции. Допустим, мы планируем закупить станки ЧПУ - на них можно делать элементы для роботов. Этот проект мы согласовали с ЛИНТЕХ, резидентом «Сколково», - отмечает Надежда Фурсенко.

Внедрение современных образовательных программ в рамках грантовой поддержки от Министерства просвещения предполагается в 2020 и 2021 годах. В 2022 году начнется распространение лучших практик. Но уже сегодня к проекту гимназии имени А.В. Кольцова присоединяются школы-единомышленники из Воронежа - СОШ №20, СОШ №37, СОШ №48 и СОШ №101.

Проект рассчитан в первую очередь на 8-классников, так как они еще не выбрали профиль своей подготовки, но уже знают основы физики и программирования. К тому же они - пример для младших товарищей. Сегодня ту же робототехнику в гимназии имени А.В. Кольцова начинают изучать с 5 классов.

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- Уже с 3 класса ученики занимаются мультипликацией при поддержке аниматоров студии Wizart. Но это не просто мультики. Это то, что в Федеральных государственных образовательных стандартах называется проектная деятельность, в результате которой учеба приобретает практическую направленность. Оказывается, чтобы самому сделать мультик, нужно очень много знать. Ведь для хорошей картины нужно выбрать произведение, на основе которого будет подготовлен сценарий. Значит, необходимо читать. Чтобы понять, как двигаются предметы, необходимо их нарисовать. Поскольку у нас гимназия специализируется на изучении английского языка, дети озвучивают свои ленты на английском языке. Когда все эти действия мотивированы, любое обучение получается лучше. Создать мотивацию к обучению - это принцип всей нашей работы, - подчеркивает Надежда Фурсенко.

Ученики ставят себе цели

Гимназисты старших классов сами определяют те вопросы, в которых хотели бы разобраться и для которых им важно предложить свои ответы. В Воронежской области собираются закупить баки для сортировки мусора? Почему бы не разработать робота-сортировщика?

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В последние годы в Италии произошло несколько опасных землетрясений: детей впечатлила эта проблема, и они долго разрабатывали робота-спасателя, которой мог бы вытащить человека из-под завалов. «Испытуемого» распечатали на 3D-принтере. Смоделировали ситуацию. Так ученики поняли, что одного робота недостаточно. Тогда они пересмотрели проект и сделали, так, чтобы один механически помощник расчищал завалы, а второй - доставал пластмассового человека. То есть дети во время уроков переживали реальную ситуацию. При этом картины ЧП были спроектированы в кабинете, что дополняло представления о случившемся реальными фактами.

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- Ученики пробуют свои силы. В этом возрасте важно испытать себя в разных направлениях. Кому-то сегодня может быть не интересна та же робототехника. Но увидев, что сосед по парте строит роботов и программирует, участвует в удивительных соревнованиях, или прочитав в Instagram, что наши 9-классники заняли первое место на конкурсе «Большая перемена», конечно, он тоже захочет присоединиться к этому движению и реализовать себя, - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия Бунина.

Простым языком о сложном

Чтобы давать детям передовые знания, педагогическому коллективу гимназии имени А.В. Кольцова необходимо находиться в постоянном процессе саморазвития. И в случае с таким направлением как «Интернет вещей» стандартных курсов повышения квалификации не достаточно. Однако победа в гранте позволила воронежским преподавателям пройти стажировку SchoolSkills: на базе инновационного центра «Сколково» они совершенствовали свои знания по программированию, нейронными сетями и алгоритмами машинного обучения.

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- О большей части того, что нам преподавали во время стажировки в «Сколково», я имел представление. Хотя некоторые тонкости стали для меня откровением. В то же время подобные мероприятия способствуют обмену опыта среди участников. В том числе мы делимся какими-то педагогическими наработками. Ведь нужно знать, как простым языком объяснить детям, например, работу электромотора, - отмечает педагог дополнительного образования по направлению «Робототехника» Александр Ганеев. - Кстати, как бы это удивительно ни звучало, но почему то прикладной робототехникой больше оказались заинтересованы именно девочки. Если мальчики тянутся к программированию и IT-технологиям, то их одноклассницы - к практическому применению знаний. Но все они очень мотивированы.

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На базе Воронежского института высоких технологий для учителей - участников проекта «Кадры для цифровой экономики» - также прошли семинары в режиме видеоконференцсвязи. Профессор ВИВТ, кандидат технических наук, проректор по информационным технологиям Юрий Преображенский устроил дискуссию, в частности о современных телекоммуникационных технологиях. Кроме того, Юрий Петрович дистанционно встретился и со школьниками, чтобы расширить их представления о принципах применения технологии «Интернет вещей».

Образовательные мероприятия в той или иной форме регулярно проходят в гимназии имени А.В. Кольцова, например, 10 декабря состоялась межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная формированию цифровых навыков.

Опыт, который поможет в выборе будущей профессии

В ноябре команда учащихся из 7-х, 8-х и 9-х классов гимназии имени А.В. Кольцова в дистанционном формате присоединились к международной стажировке SchoolSkills. Представители технопарка «Сколково» подготовили для школьников со всей России теоретические блоки занятий с выполнением практических заданий. В программу обучения были включены мастер-классы по инженерной графике, программированию микроконтроллеров, графическому программированию и проектированию.

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- Стараюсь принимать участие во всех проектах, в которых могу, потому что любая внеурочная деятельность помогает всесторонне развиваться. Возможно, опыт, который я получаю сегодня, в дальнейшем поможет мне выбрать профессию мечты или подскажет выход в сложной ситуации. Я интересуюсь роботами высокого уровня на печатных платах, с проводами и пайкой. Например, для проекта «Сколково» я делал робота-курьера. Робототехникой я занимаюсь уже три года. Робот помогает увидеть наглядный результат твоей работы, - комментирует ученик 8 класса Иван Чеботарев.

Подобные проекты мотивируют учащихся задумываться о том, чем они будут заниматься не только через год-два, но и через десять-пятнадцать лет.

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- На дополнительных курсах от «Сколково» мы учились программировать, например, лазерные станки или телефонные приложения, собирали собственных роботов. Курс очень понравился. Например, тот робот, которого мы делали вместе с одноклассником Кириллом Пешиковым, может подъезжать и брать какой-либо груз. Думаю, в будущем мне пригодятся эти знания. Хочу быть программистом, - рассказала ученица 7 класса Кристина Ушакова.

Со стороны проекты ребят могут показаться игрушечными... Но присмотритесь! Тех же роботов-курьеров или роботов-грузчиков сегодня пытаются запустить многие транснациональные корпорации. Пройдет совсем немного времени - фантастические идеи превратятся в реальность. Так, быть может, их авторами станут нынешние гимназисты?