Воронежцы узнают свое будущее на международной конференции в рамках 75-летия атомной промышленности

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Организатор мероприятия – Госкорпорация «Росатом».

Конференция станет завершающим событием юбилейной программы к 75-летию атомной промышленности. Само мероприятие будет проходить в Сочи.

Основная цель конференции – построение диалога о будущем нашей планеты между известными учеными и неравнодушными представителями молодого поколения.

К чему стоит готовиться человечеству в ближайшие 10, 25 и даже 75 лет? Какие технологии будут развиваться наиболее активно, а какие скоро станут вчерашним днем? Ждут ли нашу планету глобальные конфликты из-за дефицита ресурсов? Хватит ли места на Земле, когда людей станет больше 10 миллиардов? Пройдена ли уже точка невозврата в глобальных климатических изменениях и ждут ли нас экологические катастрофы небывалых масштабов? Насколько возможно подготовиться к будущим эпидемиям и можно ли их избежать?

Ответы на эти и другие серьезные вопросы, напрямую касающиеся возможности сохранения человеческой цивилизации, участники конференции смогут получить от спикеров – ведущих мировых ученых и общественных деятелей. Основные тематические блоки конференции будут посвящены тесно связанным проблемам – дефициту ресурсов, росту населения, новым болезням и вопросам экологии. В числе заявленных спикеров лауреат Нобелевской премии мира Родней Джон Аллам, автор книги «Лекарство для планеты» Томас Блис, вирусолог и эксперт по внедрению инновационных решений в борьбе с пандемиями Ойевале Томори, доцент кафедры промышленной экологии и оценки жизненного цикла Королевского технологического института в Стокгольме Мигель Брандао, режиссер фильмов «Взвод», «Народ против Ларри Флинта» и «Уолл-стрит» Оливер Стоун и др. Специальные гости конференции – руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Трансляция конференции начнется на сайте http://next75.com/, а также в социальных сетях Госкорпорации «Росатом» 16 декабря в 15:00. Зрителями трехчасового захватывающего интеллектуального диалога смогут стать все желающие из любой страны мира.