Соблюдаем дистанцию: как воронежцам оплачивать коммунальные счета без похода в банк?

Автор фото Мария Ленц

За последние пять лет в два раза увеличилось количество россиян, делающих покупки, заказывающих услуги и оплачивающих счета в интернете. Сейчас доля тех, кто имеет опыт взаимодействия с дистанционными сервисами, в нашей стране достигла 42%. Несомненно пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения повлияли на рост этого числа. Многие предпочитают решать свои задачи удаленно. Один из таких вопросов - оплата услуг ЖКХ. Справиться с ним можно всего в несколько кликов. Давайте же разберемся, как:

- Для онлайн-оплаты услуг ЖКХ я должен скачать какую-то программу на свой компьютер?

Вам понадобится только компьютер с доступом во всемирную сеть. Достаточно в поисковой системе или адресной строке браузера ввести «Сбербанк Онлайн» и перейти по ссылке. Это личный кабинет, доступ в который может получить каждый клиент Сбербанка. Нужен только логин и пароль доступа.

Если вы не знаете свой логин и пароль, подойдите к банкомату, вставьте карту, введите пин-код и выберете пункт «подключить Сбербанк Онлайн и Мобильный банк ». Далее нужно выбрать «получить логин и пароль» и «получить список одноразовых паролей». Данные для входа будут напечатаны на верхней части чека.

На стартовой странице сервиса в левом верхнем углу набираете логин и пароль и нажимаете «Войти». На ваш номер телефона поступит смс с одноразовым паролем, который надо заполнить поле в центре новой страницы. Подтвердив ввод, вы попадаете на свою главную страницу.

Входить в личный кабинет и проводить те или иные операции можно круглосуточно. Если по каким-то причинам вы не можете оплатить счета через интернет, можно воспользоваться бесконтактной оплатой через банкоматы и терминалы в ближайшем отделении Сбербанка.

- Хорошо, я вошел. Как оплатить счета в личном кабинете?

Из раздела «Платежи» необходимо перейти в подходящую категорию - «ЖКХ и домашний телефон». Далее можно выбрать, например «Квартплату» или «Водоснабжение». Появится список поставщиков. Выбираем нужного. Вводим лицевой счет, при необходимости показатели счетчиков и оплачиваем. Также поставщика можно найти через поиск.

В дальнейшем в подразделе «Мои операции» появятся иконки организации, счета которых вы уже оплачивали. Эти платежи называются регулярными и в следующий раз для оплаты счета, например, за электричество или горячую воду, не нужно будет ничего искать. Достаточно будет кликнуть на узнаваемый значок.

Автор фото Мария Ленц

- На квитанциях есть штрихкод или QR-код. С их помощью можно оплатить счет быстрее?

Вам нужно установить приложение «Сбербанк Онлайн» на ваш смартфон или планшет. Откройте сервис и переходите в уже знакомую вкладку «Платежи». Там вы увидите строчку «Оплата по QR или штрихкоду». Откроется камера. Соответственно вам нужно будет отсканировать код с бумажной или электронной квитанции.

После этого останется только внести показания счетчика, выбрать с какой карты провести оплату и нажать кнопку «оплатить». Никакие реквизиты вводить не нужно. Если же на счете нет QR или штрихкода, а самой организации нет в ленте «Мои операции», то найти ее каталоге также можно по любому из реквизитов: ИНН, расчетный счет, наименование. Если организация не нашлась, выберите «Платеж по реквизитам».

- А где же тогда получить чек по оплате счетов?

В «Сбербанк Онлайн» в разделе «История» вы можете найти нужный коммунальный платеж и нажать на кнопку «Сохранить или отправить чек» или «Справка о выполнении платежа». Соответственно потом чек можно будет самостоятельно распечатать или отправить себе на электронную почту и хранить документы, например, в специальной виртуальной папке.

- Есть ли способ полностью автоматизировать оплату и не вспоминать о ней каждый месяц?

Достаточно подключить «Автоплатеж». Этот сервис никогда не ошибется с реквизитами и не переплатит лишнего. Подключить услугу можно бесплатно. К тому же комиссия за платежи в данном случае ниже, чем при оплате в банке: всего 0-1%.

Зайдите в «СберБанк Онлайн», выберите раздел «Платежи», в нем - «Автоплатежи и автопереводы» (или «Мои автоплатежи») и следуйте понятным подсказкам.

Не важно, фиксированную ли сумму вам нужно заплатить или же поставщик каждый месяц варьирует счет, сервис справится с любой задачей. За сутки до очередного автоплатежа вам придёт СМС с суммой платежа, комиссией, датой исполнения и даже кодом отказа.

Если вы не отказались от операции, счет будет оплачен на следующий день, а банк пришлет СМС или push-уведомление о том, что услуга выполнена. «Автоплатеж» при необходимости легко отключить. История всех операций будет храниться в «СберБанк Онлайн». Так что в случае необходимости можно также получить чек. Для этого в разделе «Платежи» выберите «Автоплатежи и автопереводы», затем вкладку «История», нажмите на нужный коммунальный платеж и на «Сохранить или отправить чек».