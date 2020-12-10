Жители Воронежской области могут отправлять посылки по номеру телефона

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Жители Воронежской области стали одними из самых активных пользователей новой функции в мобильном приложении Почты России - бесплатный сервис позволяет отправить посылку по номеру телефона, без заполнения бланков. Достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги в приложении Почты России. Оформите предоплату посылки, принесите ее в отделение и покажите оператору штрих-код. Сотрудник почты отсканирует его, распечатает и наклеит на посылку. Не нужно даже указывать адрес и фамилию получателя.

Получатель, в свою очередь, должен разрешить принимать посылки по номеру телефона и указать свой адрес в мобильном приложении Почты России. При этом не нужно волноваться: персональные данные будут скрыты. Даже отправитель сможет увидеть только город доставки и индекс получателя.

Чтобы включить функцию отправки по номеру телефона, воронежцам нужно выполнить ряд простых действий: зайти в приложение Почты России, выбрать «Мой профиль» во вкладке «Еще», указать свой почтовый адрес (он нужен для привязки отделения почтовой связи, в адрес которого будут приходить посылки), активировать функцию «Отправка по номеру телефона».

При использовании нового сервиса посылка будет доставлена до востребования в то отделение почтовой связи, к которому относится адрес, указанный в профиле получателя. В свою очередь, адресат сможет отслеживать каждый этап перемещения посылки. Информация автоматически будет появляться в приложении. Забрать посылку можно так же быстро – по штрих-коду в своем почтовом отделении.

Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу.

- Почта России продолжает развивать цифровые сервисы для удобства своих клиентов. Отправка по номеру телефона – это еще одна услуга, которая позволяет значительно сократить время пребывания на почте, что особенно актуально в период сложной эпидемиологической ситуации, а также дает возможность свести к минимуму процесс оформления почтовых отправлений, - комментирует директор УФПС Воронежской области Юлия Гурьянова.

В мобильном приложении Почты России вы также найдете ближайшее почтовое отделение, узнаете актуальный график его работы и можете записаться на обслуживание в удобное время.

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Еще несколько лайкхаков, как быстро отправить и получить посылки в отделениях Почты России:

-зайдите на сайт Почты России по ссылке – pochta.ru или скачайте мобильное приложение компании и зарегистрируйтесь

-в разделе «Посылки» заполните данные – адрес отправителя, адрес получателя, вес посылки, ниже выберите «Без очереди» и «Оформить». Оплатите посылку прямо через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении, распечатайте бланк отправки. Также бланк может распечатать оператор связи. Отнесите посылку в ближайшее почтовое отделение и передайте ее оператору.

-оформите простую электронную подпись и сможете получать свои отправления без документов и заполнения бланков по коду из СМС-сообщения. Подключиться к услуге можно в мобильном приложении, на сайте компании или у оператора связи