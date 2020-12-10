Александр Гусев: «Образовательное сотрудничество – локомотив международного взаимодействия»

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Развитие молодежного международного межрегионального сотрудничества обсудили на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. Оно прошло 9 декабря. В видеоконференции принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в облправительстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что, несмотря на коронавирусные ограничения, новые технологии дали возможность россиянам поддерживать диалог с зарубежными партнерами. Особенно активно участвуют в этом вузы и молодежные организации.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем выступлении сообщил, что в Воронежской области международное сотрудничество стало неотъемлемой частью не только в экономической сфере, но и культурной и образовательной. К примеру, ежегодно на Платоновский фестиваль искусств съезжаются молодежные творческие коллективы из разных стран. Они показывают свои спектакли и, заодно, знакомятся с нашей культурой.

Также губернатор отметил, что Воронеж – это студенческий город. В вузах региона учится много иностранцев. Потому особый акцент делается на развитие межнациональных отношений в молодежной среде. Одна из форм такого сотрудничества – образовательный и научный обмен.

– Преподаватели наших воронежских вузов принимают активное участие в зарубежных конференциях, форумах, совещаниях. А студенты стажируются в ведущих западных вузах. Лидер в этом – Воронежский государственный университет. Он имеет 206 договоров с образовательными организациями из 53-х стран, – пояснил участникам совещания Александр Гусев.

Также ВГУ работает по пяти сетевым программам по экономике, менеджменту и филологии с вузами Австрии, Германии, Испании, Франции. Это дает возможность получения сразу двух дипломов.

В рамках своего выступления глава региона озвучил ряд предложений для развития организации молодежных программ международного сотрудничества. Одно из них – сделать образовательное сотрудничество локомотивом расширения взаимодействия в экономике, гуманитарной сфере и других областях. А также разработать программу развития международного академического обмена с предоставлением стипендий студентам и создать Центры русского языка за рубежом.