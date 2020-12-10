Воронежская область стала одним из лидеров в исполнении нацпроектов

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Как сообщили 9 декабря в облправительстве, на заседании Совета по реализации национальных проектов губернатору Александру Гусеву было доложено, с какими результатами исполненены нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». С информацией выступил руководитель управления организации проектной деятельности правительства области Андрей Гуртовой.

Напомним, в их рамках реализуется 26 региональных проектов. Плановый объем финансирования на 2020 год по ним равен 18,2 млрд руб. На 3 декабря кассовое исполнение составляет 15,4 млрд рублей. А это 85% от годового объема финансирования. Воронежская область из 18 регионов ЦФО заняла пятое место.

Кроме того, на заседании обсудили итоги заключенных контрактов. Всего по национальным проектам необходимо заключить 4597 контрактов на общую сумму 30,71 млрд рублей. По данным на 2 декабря, большинство из них (4341 контракт) уже подписано. А это составляет 94,4% от планового объема.