В гордуме Воронежа создадут рабочую группу по бесхозяйным сетям

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Бесхозяйные коммунальные сети в Воронеже и проблемы их содержания обсудили депутаты городской Думы на очередном заседании. На повестке было несколько вопросов, которые подняли парламентарии, но этот был самым важным. Об этом рассказали в думской пресс-службе 9 декабря.

Депутаты сошлись во мнении, что бесхозные сети по закону должны быть оформлены в местную муниципальную собственность и переданы на обслуживание специализированным предприятиям. На таких сетях происходят аварии, но, когда дело касается их ремонта, невозможно найти ответственных лиц.

Спикер горДумы Владимир Ходырев поручил председателю постоянной комиссии по ЖКХ Александру Сысоеву создать рабочую группу. Ее участники должны в течение месяца проработать предложение по созданию муниципальной структуры, которая будет заниматься бесхозяйными коммунальными сетями. Перед передачей их Водоканалу и «Квадре», необходимо сформировать список и поставить их на кадастровый учет.

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Депутат Константин Ашифин отметил, что этот вопрос назрел давно и решить его необходимо сейчас.

Председатель КСП Елена Литвинчук пояснила, что городская Контрольно-счетная палата уже прорабатывает вопрос с коммунальными сетями и сделала заключение, что необходимо провести переоценку инженерных коммуникаций.

– Сегодня это имущество в муниципалитете числится по балансовой стоимости. Например, котельная оценена в 5 млрд рублей, – подчеркнула она.

Депутат Александр Сысоев предложил всем заинтересованным парламентариям войти в состав рабочей группы, которая «будет заниматься передержкой сетей до момента установления их законной эксплуатации».

А депутат Андрей Соболев предложил направить в адрес его профильной комиссии актуальный список сетей, которые необходимо оформить в муниципальную собственность и передать спецпредприятиям с указанием статуса инженерных коммуникаций.

Поскольку законодательно ответственность за передачу бесхозных сетей падает на мэрию Воронежа.

– Необходим юридический механизм для того, чтобы без траты лишнего времени передавать сети в городское хозяйство, чтобы он работал без сбоев, а также, что немаловажно, четко определить круг ответственных лиц, – пояснил парламентарий.

Владимир Ходырев напомнил присутствующим, что бесхозяйные сети «разбросаны» по городу. И призвал «поработать» с уличкомами и председателями ТОСов, так как инженерные сети в частном секторе принимаются по заявительному принципу.