Молодежь Нововоронежа приняла участие в первом образовательном форуме «Atom Inc.»

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Самая активная молодежь г. Нововоронежа (города-спутника Нововоронежской АЭС) приняла участие в первом образовательном форуме «Atom Inc.», который был организован Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фондом «АТР АЭС»).

Мероприятие проходило в онлайн-формате с соблюдением всех мер безопасности. К интернет-трансляции подключились 11 городов присутствия АЭС.

С приветственным словом к молодежи обратились первый заместитель гендиректора Концерна «Росэнергоатом» по корпоративным функциям Джумбери Ткебучава и ответственный секретарь Фонда «АТР АЭС» Светлана Чурилова.

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Одной из ключевых тем форума стала презентация новой программы развития молодых специалистов «Школа общественно-политического лидера». Цель проекта – помочь заинтересованным, социально активным молодым жителям городов-спутников АЭС раскрыть лидерский потенциал, познакомиться с особенностями политической системы на практике, приобрести навыки написания проектов на грантовые конкурсы. В каждом городе будет создана группа из желающих, которые примут участие в образовательных мероприятиях.

Нововоронеж на форуме представляли школьники, студенты Нововоронежского политехнического колледжа, сотрудники отдела образования городской администрации, Нововоронежской АЭС, нововоронежского филиала «Атомэнергоремонта» и других городских организаций и предприятий.

«Молодые люди – это наше будущее, мы это понимаем. Мы видим, что молодежь стремится привнести что-то новое, что-то изобрести или улучшить. Мы всегда рады и готовы вместе работать над преобразованием нашего города, нашей жизни», - отметил председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга, подводя итоги работы форума.

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Молодежные активисты из разных «атомных» городов обменялась опытом реализации интересных проектов на своих территориях. По результатам работы был сформирован пул из двух сотен лучших идей по направлениям: «Творчество», «Здоровый образ жизни», «Профессия», «Семья», «Городская среда». От нововоронежской группы поступило около 50 идей. Один из самых ярких проектов, предложенных и уже реализованных нововоронежцами, – фестиваль «Новофест», на котором городские организации и творческие коллективы представляют свое мастерство.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС