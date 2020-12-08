Мэрия Воронежа заключит контракты с проверенными перевозчиками на пять лет

Вадим Кстенин провел еженедельное заседание рабочей группы с руководителями компаний-перевозчиков. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии состоялось очередное заседание рабочей группы с руководителями компаний-перевозчиков. Его проводил глава города Вадим Кстенин. Идея таких еженедельных встреч исходит именно от него. Мэр в свое время распорядился наладить прямые контакты профильного подразделения мэрии с руководителями транспортных предприятий, ГИБДД и представителями общественности в вопросах обсуждения транспортной реформы.

В ходе заседания заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров доложил, что во время еженедельных внутренних заседаний рабочей группы приняли несколько важных решений. Одно из них связано с продлением старых контрактов с перевозчиками и заключением новых. Для сохраняемых маршрутов срок соглашений составит пять лет. Для тех, которые изменяют или вводят для замены ликвидируемых – один год.

Максим Захаров. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Исходя из предложений перевозчиков, в связи с тем, что лизинговые платежи тяжело растянуть, к примеру, на три года, приняли решение для всех сохраняемых маршрутов оставить пятилетний цикл. Для замещаемых – рассмотреть возможность на один год, чтобы в дальнейшем принимать по ним дополнительные решения и в случае необходимости планомерно вносить корректировки, – пояснил Максим Захаров.

Второй важный аспект, о котором удалось договориться, - сохранение фиксированной суммы штрафа в размере 1 тысячи рублей за невыполнение условий контракта.

– Согласно действующим контрактам, мы можем за каждый факт нарушения выставлять штрафы практически в неограниченном количестве каждый день, - отметил Максим Захаров. - В результате, несмотря на небольшой объем каждого отдельного взыскания, это может обанкротить любое транспортное предприятие. Мы пришли к мнению, что сумма может остаться прежней, штрафы уже оказывают серьезное влияние на ответственность перевозчиков. В будущем можно будет установить максимальный объем штрафов и сформировать перечень нарушений, по которым чаще всего обращаются горожане и которые требуют особого контроля и наказания. Так перевозчики смогут сконцентрировать свое внимание на основных проблемах транспортного обслуживания и оперативно исправлять их.

Кроме того, по поручению Вадима Кстенина проработан вопрос усиления контроля за подвижным составом и установлен запрет на ввод в базу МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» автобусов устаревших модификаций, а также с истекшими сроками эксплуатации и без документов, подтверждающих их включение в лицензию. Чаще всего речь идет о старых небезопасных «ПАЗиках». Перевозчики понимают необходимость такой работы.

– Запрет на пополнение автопарка старыми автобусами побуждает закупать новую технику, что позволяет двигать транспортную реформу вперед, – высказал свое мнение исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский.

Владимир Георгиевский. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Кстати, в 2020 году по поводу обновления парка маршрутного транспорта уже сделано очень много. Купили 94 больших автобуса. Причем не только для муниципального предприятия и за счет бюджета. На льготных условиях в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 62 таких вместительных машины приобрели для МКП МТК «Воронежпассажиртранс» (они уже работают на линии) и 20 – для ООО ТК «Автолайн+» (их готовят к отправке в Воронеж). А еще 12 больших автобусов воронежские перевозчиками купили самостоятельно. Поступили на маршруты и новые 46 машин среднего класса, а также 60 микроавтобусов.

В 2020 году муниципальные власти и частные перевозчики купили 94 больших автобуса. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр напомнил о необходимости детальной проработки новой маршрутной сети. За прошедший месяц на заседаниях рабочей группы неоднократно обсуждали маршруты, которые в проекте, разработанном ФАУ «РосдорНИИ», предлагается ликвидировать. Некоторые из них возможно удастся сохранить – с корректировкой действующей схемы движения или выпуска машин на линию. В дальнейшем по итогам рабочих групп и с учетом заключений комиссии по оценке дорожных условий решения по каждому маршруту будет принимать межведомственная комиссия.

– В случае необходимости рассматривайте какие-то совместные варианты работы на направлениях в зависимости от качества машин, находящихся в вашем распоряжении, и маршрутов, которые есть на обслуживании. Объединившись, вы сможете более эффективно выстроить свою работу, – предложил Вадим Кстенин.

Также мэр призвал перевозчиков активнее включиться в реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для покупки новых автобусов по льготным условиям. А также принимать участие в подготовке конкурсов на право обслуживания маршрутов.

Представитель общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев поинтересовался у главы Воронежа дальнейшей судьбой троллейбусов.

Виталий Иванищев. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Мы их сохраним. Как только поймем, что набираем необходимое количество больших автобусов для реализации транспортной реформы, сразу же перейдем к развитию – к обновлению троллейбусов. Кроме того, сейчас рассматривается возможность дать право субъектам РФ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» тратить деньги дорожных фондов на обновление инфраструктуры электротранспорта. Речь идет не только о троллейбусах, но и о контактной сети, тяговых подстанциях. Как только такое право будет дано, мы по согласованию с губернатором приступим к обновлению подвижного состава и энергоинфраструктуры, – подытожил Вадим Кстенин.