В Воронежской области выделили почти 8 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В Воронежской области за год на ежемесячные и единовременные выплаты для детей перечислили почти 8 млрд рублей. Об этом губернатору Александру Гусеву рассказал управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Александр Меркулов. Рабочая встреча прошла 7 декабря, сообщили в облправительстве.

Деньги выделили на выплаты 392 тысячам детей, в том числе малышам от 3 до 7 лет. Меры поддержки профинансировали из регионального и федерального бюджетов.

Также на встрече обсудили пенсионное обеспечение жителей региона. Александр Меркулов уточнил, что с 1 января 2021 года страховая часть пенсий будет проиндексирована на 6,3%. А с 1 февраля увеличатся ежемесячные выплаты льготным категориям граждан. Государственные пенсии, в том числе социальные, поднимут с 1 апреля 2021 года.

Всего в Воронежской области на учете стоят 742,5 тысячи получателей пенсий. А также порядка 14 тысяч «военных» пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 13 973 рубля.

Проинформировал Александр Меркулов и о единой государственной информационной системе соцобеспечения (ЕГИССО). В нее будут загружены сведения о людях, лишенных родительских прав, а также лицах, ограниченных в дееспособности, и их законных представителях.

Интересовал главу региона также вопрос перехода воронежцев на электронные трудовые книжки. Уже 31 680 работодателей предоставило в Пенсионный фонд данные на 723 999 работников предприятий и организаций. Порядка 485 тысяч (70%) из них уже определились с формой ведения трудовых книжек, более 35 тысяч работников выбрали электронный вариант.