Tele2 наращивает бизнес-показатели в B2B-сегменте в Воронеже

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Прирост активной абонентской базы в Черноземье составил 5%, а интернет-трафик за отчетный период вырос на 106%. В Воронежской области число B2B-клиентов увеличилось на 5%.

Tele2 продолжает наращивать бизнес-показатели в корпоративном кластере в Черноземье. Существенное влияние на рост популярности бизнес-услуг Tele2 оказало увеличение числа крупных компаний и государственных организаций среди клиентов оператора, а также активное развитие M2M-направления. Так, за отчетный период количество абонентов B2B в Черноземье выросло на 5%, а число государственных организаций среди клиентов оператора увеличилось на 13%.

Одним из ключевых драйверов роста Tele2 в бизнес-сегменте стало активное развитие M2M-направления. Так, в III квартале 2020 года SIM-карт M2M стало больше на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря развитию клиентской базы выручка оператора в B2B-направлении в Черноземье выросла на 19%.

В Воронежской области Tele2 зафиксировала рост базы корпоративных клиентов на 5% за отчетный период, а число пользователей услуги M2M – на 13%. Оператор также отмечает устойчивый рост сегмента B2G – более 49%.

Активное использование мобильного интернета стало важной тенденцией 2020 года. В Воронежской области объем потребляемого трафика в B2B-сегменте за год увеличился на 90%, что немного меньше, чем в общем по Черноземью, где рост потребления data-трафика составил 106%. В целом, в регионе наблюдается значительный рост популярности бизнес-услуг. Выручка В2В-сегмента в Воронежской области за третий квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 15%.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 продолжает укреплять свои позиции на рынке корпоративной связи, несмотря на высокий уровень конкуренции. Мы постоянно совершенствуем наши предложения и запускаем уникальные и востребованные услуги. Так, мы добавили новые функции в сервис «SMS-таргет», который позволяет бизнесу повысить конверсию продаж за счет максимально точного сегментирования целевой аудитории. Теперь клиенты могут отправлять сообщения абонентам, проживающим или работающим в указанной геозоне, а также узнавать точное число получателей рассылки на заданной территории».