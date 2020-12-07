В селе под Воронежем отец на глазах у дочери убил мать и покончил с собой

Трагедия случилась в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Жуткой трагедией закончилась семейная "разборка", случившаяся днем в субботу, 5 декабря, в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района. К 49-летнему местному жителю пришла в гости 50-летняя бывшая супруга. В доме, принадлежавшем мужчине, в это время была их общая взрослая дочь.

Бывшие супруги некоторое время пообщались, а потом то ли вспомнили старые обиды, то ли вообще поругались по поводу какой-то пустяковой бытовой ерунды (это теперь выяснят следователи). Как бы то ни было, этот "крупный разговор" так задел мужчину, что он решился на убийство. Он схватил охотничье ружье и выстрелил в бывшую жену. А потом покончил с собой.

Дочь, ставшая свидетелем этой кровавой драмы, в шоковом состоянии даже не сообразила сразу вызвать скорую. Она набрала номер сестры. Плача, рассказала ей все. В итоге скорую вызвала именно сестра. Драгоценное время при этом было потеряно.

Женщина была еще жива. Врачи отнесли ее к машине и увезли. Но по дороге в больницу она скончалась.

Семья не принадлежала к категории неблагополучных. Поэтому трагедия повергла в глубокий шок и односельчан.

На ковре видны следы крови. По интерьеру можно заметить, что по сельским меркам люди, жившие в доме, считались вполне благополучными. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Наши сотрудники вместе с полицейскими провели осмотр места ЧП, назначили комплекс судебных экспертиз, изъяли ружье. На данный момент они продолжают допрашивать свидетелей, – рассказал и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.

Ответственность по этой уголовной статье, - от 6 до 15 лет лишения свободы. Однако, если в ходе следствия не выяснят каких-либо новых обстоятельств, дело закроют из-за смерти убийцы.