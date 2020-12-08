Один день водителя-экспедитора: как доставляют грузы в Воронежской области?

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- Добрый день, вам доставка! - как часто мы слышим эту фразу, особенно в последнее время. Но хоть кто-то задумывался о том, какой путь проходит холодильник, массажное кресло или, например, набор инструментов перед тем, как оказаться у нас дома? А в случае с компаниями или торговыми центрами механизм доставки грузов и вовсе кажется секретной формулой.

Мы решили разобраться в правилах транспортировки грузов и примерить на себя форму водителя-экспедитора одного из лидеров отрасли, транспортной компании «Байкал Сервис». Воронежский филиал этой фирмы доставлял нашим землякам эксклюзивные мотоциклы Harley-Davidson и даже перевозил колокола знаменитого завода Анисимова!

Новички нужны?

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- Чтобы поддерживать быстрые сроки доставки, в нашем штате трудятся 33 человека. Текучести кадров нет. Как правило, если кто-то уходит на повышение или происходит расширение компании, тогда требуются новые сотрудники. В первую очередь мы смотрим, на коммуникативные качества кандидатов и их стрессоустойчивость. Нужно уметь работать в коллективе и, конечно, общаться с клиентами, - отмечает генеральный директор филиала «Байкал Сервис» в Воронеже Марина Шабанова.

Отбор новичков в компании не суровый, но тщательный: нужно просмотреть видеоуроки, изучить памятки по работе с клиентом, а водителям-экспедиторам еще и пройти обучение в программе «Антор» (о ней мы еще поговорим). Далее претендент проходит контрольный тест. Но нам, как журналистам, сделали исключение: выдали фирменную одежду и автоматом поставили «зачет». Тем более, что работать мы будет под надзором опытного напарника Виталия Чекризова - он уже 4 года в «Байкал Сервис».

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Задание с адресами клиентов заранее пришло на телефон Виталия. У него на смартфоне установлено специальное приложение «Антор», в котором обозначен маршрут, параметры грузов и контакты клиентов. Однако в логистическом центре нам все равно необходимо получить бумажный вариант того же задания и прочие документы. В среднем за день водитель экспедитор выполняет 20 доставок. В нашем же списке их заметно меньше. Хм, кажется, нас решили не перегружать?

Тщательно готовимся к первому рейсу

Наш груз заранее подготовили коллеги со склада: ткань, оборудование, спортивные товары, пищевые добавки, игрушки, и некоторые личные вещи. Эх, ничего экстраординарного в первый рабочий день нам не доверили... Быть может, это и правильно, потому что тут же чуть не произошел казус. Запомните: если вы разгружаете палету с 20 коробками, не стоит брать их только с одной стороны. Иначе получившаяся Пизанская башня может неожиданно повалиться. Благо, опытный напарник не допустил ЧП.

Алексей Салтанов, начальник склада филиала «Байкал Сервис» в Воронеже, показал, как с помощью терминала сбора данных необходимо просканировать QR-код на всех коробках. Маркировка помогает ничего не перепутать. На всякий случай тут же нужно еще раз сфотографировать каждый груз. Так в базе данных компании останутся сведения, что со склада мы забрали все в целости и сохранности. Такими же эти посылки должны добраться и до клиента.

- Где-то месяц назад был случай. Товар принимает женщина. Все запечатано и подписано. Она осмотрела посылку. Я отъезжаю, а через 5-10 минут раздается звонок. Говорит: «Вы привезли не мой груз». Как так? Да, фамилия указана верно, по документам все совпадает, но вот внутри пакета оказались совершенно чужие вещи. Я вернулся. Этот груз шел из Китая. Вероятно, отправитель перепутал вещи. С нашей стороны ошибки не было. Но мы помогли женщине оформить возврат, - рассказывает Виталий Чекризов.

В путь!

«Загрузился» - жмем мы кнопку в приложении «Антор» и отправляемся на брендированной «Газели» в наш первый рейс. Как правило, за водителем-экспедитором во время его смены закреплен конкретный район. Всего в Воронеже работает 12 машин «Байкал Сервис». Но в выходной день нагрузка не столь большая, поэтому удается справиться и меньшими силами.

Однозначный плюс работы в выходной - на дорогах практически нет пробок. За считанные минуты мы добираемся до первой точки нашего маршрута. Надеваем маски и перчатки и разгружаем настольные игры в специализированном магазине. Кто бы мог подумать, что первое задание удастся выполнить так быстро!

- Однажды была доставка в распределительный центр одной крупной торговой сети. А там оказалась очередь из машин. И не важно большая ли у тебя фура или маленький автомобиль - разгружаются все по порядку. Так, двое суток я там просидел в машине на закрытой территории. В том числе стояли и ночью, - вспоминает Виталий. - Бывают, кстати, и ночные доставки. Например, у нас есть постоянный клиент в одном из торговых центров. По правилам там разгружаться можно только после 22.00. Есть и те, кому наоборот нужно доставить груз до 10.00. Многие торговые площадки начинают работать в это время. И им важно, чтобы все было готово к приходу покупателей.

Форс-мажор? Вовсе нет!

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Через плечо Виталия заглядываем в «Антор» и находим следующее задание. Глаз тут же цепляется за графу с весом: «Сколько-сколько килограммов нам придется поднять?» Обычно массивные доставки выпадают на будни, когда заказы делают предприятия. Тогда разгружаться водителю-экспедитору помогают складские сотрудники. Но в нашем случае груз при более внимательно рассмотрении уже не кажется таким тяжелым. Иногда заказчик и вовсе предпочитает сам забирать привезенные ему вещи. Информация об этом обязательно будет указана в нашем задании.

В целом клиенты могут оставлять под заказами любые комментарии. Чаще всего там пишут: «Предупредить за час до приезда». Тогда перед тем, как отправиться в путь, мы звоним человеку и сообщаем ему о скором визите.

Кстати, наш относительно габаритный груз не удалось доставить с первого раза. Когда наша «Газель» уже была на месте, выяснилось, что нет самого клиента. Пришлось перестраивать маршрут и позже возвращаться к нему.

- Бывает доставка для компании, а у принимающего сотрудника нет печати. Без нее отдать груз просто нельзя. В этом случае предлагаем клиенту выписать доверенность, переоформить оперативно получателя на физическое лицо. Если предложенные варианты не подходят, звоним логистам и сдаем груз обратно на склад. Оформляем повторную доставку, - рассказал Виталий.

Безопасность превыше всего

В воронежском филиале «Байкал Сервиса» диспенсеры с антисептиком установлены буквально на каждом рабочем месте. Соблюдают эпидемиологические правила и водители-экспедиторы. А как иначе, когда вокруг еще гуляет COVID-19?

- Когда только объявили о пандемии коронавируса, у меня была доставка в поселок Отрадное. Клиент живет в частном доме. Ему нужно было привезти небольшую посылку - весом около 5 килограммов. Мы созвонились, и он попросил поставить коробку около калитки. Сам я сел в машину. Тогда он вышел в маске и перчатках, подписал документы и оставил их мне, - поделился Виталий.

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Хотя, по словам нашего напарника, бесконтактную доставку выбирают пока не часто, однако нам выпал такой случай. Небольшую коробочку мы привезли к дверям магазина и удалились. Только после этого клиент забрал свой заказ. Судя по улыбке, девушка была довольна проделанной нами работой.

Без лишней спешки, но всегда вовремя

За годы работы в транспортной компании наш напарник так изучил город, что без труда ориентируется в любом районе Воронежа без навигатора. Конечно, бывают случаи, когда доставить груз нужно в какие-то отдаленные уголки, тогда приходится прибегать к помощи специального приложения. Например, недавно были поездки в Россошь, Павловск и Богучар. Благо, наш эксперимент предполагал более скромные масштабы.

Однако настоящими дебрями для нас оказался один из относительно свежих жилых комплексов Воронежа: новостройки пронумерованы через дроби и разобраться по какой логике после 62 следует 13 не так-то просто. Пока ищем нужный дом, закрадываются мысли: «А если не успеем?» Наш напарник советует в таких ситуациях не суетиться, нужно быть аккуратными, особенно в узких дворах, где практически все свободное место запарковано автомобилями. И действительно к нужному адресу мы подъехали заблаговременно.

Так получилось, что именно этот адрес стал последним в наш первый рабочий день. Кажется, мы справились? Документы и полученные за неоплаченные ранее услуги деньги за нас сдаст уже сам Виталий. Нам же остается только вернуть теплую форму...

Интересное наблюдение: то, как некоторые люди принимают заказ, чем-то напоминает получение новогоднего подарка. Они также волнуются в нетерпении вскрыть неподатливую коробку и наконец-то увидеть содержимое.

- Перед Новым годом нагрузка на нашу транспортную компанию действительно возрастает, - отмечает Марина Шабанова. - Необходимо работать еще быстрее и при этом аккуратнее. Ведь зачастую в это время мы перевозим не только большие заказы от фирм, но и подарки. Однако и с этими задачами мы отлично справляемся!