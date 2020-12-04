Как в Воронежской области Центрально-Черноземный банк реализует «зелёную» ESG-стратегию Сбербанка

ESG-факторы влияют на стоимость компании

В мире растет число инвесторов, которые прежде, чем принять решение о вложении денег в компанию, выясняют, как та влияет на экологию и общество. В России также растет интерес к этой теме, ведь ответственность организации напрямую отражается на стоимости её акций и облигаций. Ответственное инвестирование подразумевает оценку компании на соответствие принципам ESG (англ. environmental, social, governance. — Ред.), то есть её экологичности, социальному развитию и корпоративному управлению.

Экологические ESG-факторы — это изменение климата, выбросы парниковых газов, отходы и загрязнения. Социальные — условия труда, в том числе детского, охрана здоровья и гендерное равенство. А управленческие — это противодействие коррупции и взяточничеству, вознаграждения топ-менеджеров и другие.

В мире уже есть биржевые фонды, инвестирующие только в те компании, деятельность которых положительно влияет на экологию и социальную среду. В России влияние ESG-факторов на стоимость компаний также будет расти. Среди плюсов социально ответственных инвестиций эксперты называют, как минимум, низкие риски забастовок и проблем с законом.

Сбер становится всё более ответственной компанией

Сбер уделяет больше внимания финансированию и поддержке «зелёных» проектов. Например, альтернативной энергетике и сделкам по финансированию, учитывающим экологические показатели. Скоро банк предложит продукты с особыми условиями для «экологичных» потребителей. Да и сама финансовая организация шаг за шагом отказывается как от бумажного документооборота, так и от использования плохо разлагаемого пластика в банковских картах. Также в своих офисах Сбер переходит к раздельному сбору мусора.

Для того, чтобы называться ответственной компанией, Сбер формирует среду равных возможностей, прозрачности, открытости, безопасности и доверия. Компания организует мероприятия по повышению финансовой грамотности, адаптирует офисы для создания доступной среды, активно обучает своих сотрудников. Вместе с фондом «Вклад в будущее» Сбер развивает цифровую платформу персонализированного образования. К примеру, «Школа 21», основанная на инновационной французской школе «Ecole 42», бесплатно готовит специалистов в области информационных технологий. При этом без оценок, без лекций и без учителей.

«Зелёные» проекты в Воронежской области

Головное отделение по Воронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк уже сформировало портфель ESG-инициатив, которые сейчас реализуется в нашем регионе. На сегодня их 92:

— 40 инициатив по сохранению окружающей среды (environment). Среди направлений ответственное финансирование, ресурсосбережение и собственное воздействие, отходы и переработка, новые экобизнесы, экологическое образование, лесосбережение.

— 37 инициатив, связанных с социальной ответственностью компании (social). Среди них инициативы в сфере создания равных возможностей и особых сегментов, финансовой грамотности и доступности услуг, поддержки местных сообществ, условий и охраны труда, здоровья и долголетия.

— 15 инициатив в корпоративном управлении (governance). В их числе бизнес этика, управление рисками и противодействие легализации и коррупции.

Так, с целью донести философию ESG до сотрудников Воронежское отделение ЦЧБ Сбербанка запустило серию проектов под названием «Сохрани природу». Первой инициативой стала осенняя экоэстафета: на протяжении семи дней коллеги высаживали деревья на придомовых территориях и убирали мусор в лесу, парках и скверах города.

«Важно вовлечь каждого сотрудника без исключения в продвижение ESG-повестки. Но для этого руководители сами должны стать амбассадорами перемен», - отметил управляющий головным отделением по Воронежской области Денис Скребец, который первым подключился к активности и вместе с сыном посадил ель во дворе дома.

Затем последовал необычный проект по высадке аллеи совместно с партнером-застройщиком ГК Развитие. В связи с пандемийными ограничениями высадку перенесли в онлайн-формат: сажать деревья прибывали небольшими группами, а для тех, кто остался в офисе, весь день на площадке была установлена камера, которая вела трансляцию происходящего в режиме реального времени.

Вместе с воронежскими школами в 4-х офисах Сбера коллеги организовали выставку детских рисунков на тему защиты окружающей среды. Авторы лучших рисунков получили в подарок новые кисти и мольберты.

Также сотрудники Воронежского отделения Сбербанка стали участниками акции «ЭлектроОсень». Экологическое движение «РазДельный Сбор» организовало прием электрохлама — всего, что работает от батареек или включается в розетку. Все приборы отправят на перерабатывающий завод в Ярославле. Волонтерам в рамках акций уже удалось собрать с начала года более 920 кг ненужных электроприборов и 70 кг батареек.

Воронежское отделение Сбербанка находится только в начале пути развития ESG-подходов в работе. В планах совместно с ключевыми клиентами реализовать множество проектов: от запуска производства по переработке лузги подсолнечника в экотопливо до создания единой зеленой сети региональных парков, которая объединит в себе лесные и публичные пространства города.

Коллеги также планируют расширить работу по обучению вузов и населения навыкам финансовой грамотности, проведению для партнеров обучающих мастер-классов для повышения профессионального уровня. А среди своих сотрудников руководство отделения взяло курс на формирование правильных экопривычек.