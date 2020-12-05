Сенатор Российской Федерации Сергей Лукин провел прием граждан в Воронеже

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Мероприятие состоялось в рамках Декады приема граждан, которая приурочена к 19-й годовщине со дня основания партии «Единая Россия».

Прием прошел в онлайн-формате, в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями. Основная масса рассмотренных обращений поступило от семей с детьми. Этой категории граждан в настоящее время уделяется особое внимание государства. Однако, жизненные обстоятельства вынуждают их обращаться за дополнительной помощью.

Ольга Ишевская, мама двоих детей, один из которых имеет ограниченные возможности по здоровью, занимает активную жизненную позицию. Она является председателем Воронежской региональной общественной организации «АУТ МАМА». Несколько лет назад Ольга уже была на приеме у сенатора Сергея Лукина с проблемами своей организации. А теперь поддержка понадобилась ей самой. Ольга Ишевская обратилась к сенатору с просьбой помочь в приобретении ноутбука или смартфона для дистанционного обучения ребенка.

Сергей Лукин подарил планшеты с клавиатурой для дистанционного обучения детей Ольги. Сын Саша передал сенатору поделки из глины, которые он делает со своими друзьями в кружке гончарного мастерства.

Следующему заявителю - отцу двоих детей Николаю Волкову - для рефинансирования ипотеки необходимо предоставить в банк документ с одобрением органов опеки. Но на протяжении уже довольно длительного времени Николай не может попасть на прием в отдел опеки и попечительства Управы Советского района Воронежа. На приеме сенатора к рассмотрению этого вопроса были подключены представители руководства управы, и проблема была решена в течение нескольких минут.

Также в адрес сенатора поступила просьба Совета ветеранов Советского района Воронежа оформить подписку на «Парламентскую газету» для участников ВОВ на первое полугодие 2021 года, просьба будет выполнена.

Звучали в ходе приема и благодарности. Например, от Татьяны Яковлевой, мамы девочки с диагнозом ДЦП. После одного из предыдущих приемов сенатор помог этой семье решить вопрос ремонта в квартире. А теперь Татьяна провела для Сергея Лукина видео-экскурсию по уютной отремонтированной квартире и искренне поблагодарила за оказанную помощь. А дочка Кира подарила Сергею Лукину сувенир, который сделала своими руками.

Подводя итоги приема, сенатор Сергей Лукин подчеркнул: «Главным всегда должно оставаться неравнодушное отношение к людям. Не надо в своей работе расслабляться и надеяться на то, что «пандемия всё спишет». Это касается и представителей органов власти, и должностных лиц буквально во всех сферах деятельности. Обращения, рассмотренные сегодня в ходе приема, красноречиво говорят об этом. Внимательное, оперативное и эффективное решение проблем, с которыми к нам обращаются граждане – наш безусловный приоритет».