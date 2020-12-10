«Делать мир лучше - крутая тема»: как воронежцы спасают планету

Одни помогают животным, другие занимаются проблемой бытовых отходов. Фото: Кирилл Мишин

В этом материале мы собрали истории руководителей трех эко-проектов Воронежа. Несмотря на то, что у всех разные направления деятельности, они заняты одним благим делом. И помочь им может каждый из нас. Как? Читайте ниже!

Татьяна Муравлева – председатель фонда «Право на жизнь»

По образованию Татьяна инженер-промтеплоэнергетик. Последние семь лет занимает должность менеджера по работе с клиентами в вертолетном центре. С самого детства девушка испытывала любовь к кошкам и собакам, даже подбирала иногда их на улице и приносила домой.

- Когда начала учиться в институте, был небольшой перерыв в деятельности. Затем начала ходить в котокафе, когда оно только организовалось в нашем городе. И там попала на лекцию члена правления фонда «Право на жизнь». Узнала, чем они занимаются, чем живут, каких успехов добиваются. Это очень сильно меня впечатлило, - рассказывает Татьяна.

С самого детства Татьяна испытывала любовь к кошкам и собакам. Фото: Кирилл Мишин

Недолго думая, она решила вступить в ряды волонтеров. Сейчас Таня проводит с питомцами каждую свободную минуту. За семь лет из обычного волонтера она стала председателем правления благотворительного Фонда помощи бездомным животных «Право на жизнь».

Сам фонд создали неравнодушные ребята 10 лет назад. Сейчас у них реализуются несколько программ. Основная - льготная стерилизация. Волонтеры заключают договоры с воронежскими клиниками, по которым стерилизацию бездомным животным делают со скидкой до 50%.

Подопечные Татьяны. Фото: Кирилл Мишин

Много лет назад у «Право на жизнь» появилась территория для приюта. Все вольеры и клетки ребята сделали руками. Всего фонду помогают около 40 добровольцев. По словам Татьяны, некоторых животных люди подкидывают прямо к дверям приюта. Например, когда питомцам нужны сложные операции и долгие реабилитации.

На территории, где находят себе дом бездомные животные, чистые вольеры. У кошек есть не только собственные комнаты, но и самый настоящий балкон. Татьяна показывает нам новые клетки для питомцев, которые возводят сейчас, а параллельно рассказывает историю каждой собаки и кошки. У большинства она крайне печальная, ведь примерно 80% безнадзорных животных - бывшие домашние или их приплод.

Подопечные Татьяны. Фото: Кирилл Мишин

- Очень актуальна помощь руками, у нас большая нехватка волонтеров. Особенно по строительству. В основном у нас этим занимаются два человека, остальные на подхвате - работают в свободное время, - рассказывает Татьяна.

Но лучшая помощь - забрать к себе питомца. Каждый месяц приют здесь находят от трех до 17 кошек и до четырех собак.

- В приюте у нас в основном уже взрослые животные: от шести-семи месяцев, - продолжает девушка. - И у людей в голове есть такой глупый стереотип, что взрослые животные уже с состоявшимся характером, со своими особенностями, и поэтому с ними очень сложно ужиться. По их мнению, если взять к себе маленького котенка или щенка, то можно воспитать именно то, чего хочешь. Но на деле все гораздо сложнее.

Фонду помогают около 40 добровольцев. Фото: Кирилл Мишин

Волонтеры фонда готовы рассказать о каждом питомце и помочь найти вам лучшего друга. «Право на жизнь» предоставляют помощь зоопсихологов и кинологов. Татьяна верит, что рано или поздно приют станет пустым, потому что все животные найдут себе новый дом.

Елена Шерстяных - директор Центра охраны животных «Наша природа»

Следующий наш герой Елена помогает диким животным. Ежедневно ей приходится иметь дело с совами, летучими мышами, лисами и т.д. По образованию девушка биолог. Свою дипломную работу в университете она посвятила летучим мышам. Как рассказала «КП-Воронеж» Елена, для выпускной работы она создала группу в соцсетях. Со временем воронежцы начали приносить ей не только летучих мышей, но и самых разных зверьков, попавших в беду.

Елена Шерстяных. Фото: Кирилл Мишин

После защиты диплома группа осталась, а деятельность невозможно было прекратить. Елена поняла, что больше некому помочь животным и продолжила заниматься рукокрылыми:

- У нас в области нет таких организаций, которые занимались бы дикими животными. Если обращения поступают в МЧС или в департамент экологии, то они, как правило, переадресовывают их нам. Мне пришлось бросить работу инженерном и полностью посвятить себя животным.

Долгое время деятельность Елены была волонтерством. В процессе она познакомилась с большим количеством таких же энтузиастов, которые заботились о птицах и млекопитающих. Так к девушке пришло осознание, что нужно заниматься помощью официально.

Животные сейчас находятся в детском эколого-биологическом центре «Росток». Фото: Кирилл Мишин

В прошлом году она оформили свою некоммерческую организацию. «Наша природа» занимается не только охраной животных, но и просветительской работой, а также научными исследованиями.

К сожалению, своего помещения у центра нет. Животные сейчас находятся в детском эколого-биологическом центре «Росток» . Но там удается разместить лишь малую часть питомцев. Помещение под стационар Елена надеется получить в феврале, если их проект победит в конкурсе фонда президентских грантов.

Сложнее всего центру летом, когда у диких животных появляется потомство. В это время у волонтеров постоянно находятся около 200 питомцев. Большинство из них - птенцы, которых нужно кормить каждые 40 минут в течение дня. Для этого нужны добровольцы. Сейчас их не более 50 человек.

Сейчас Елене помогают не более 50 человек. Фото: Кирилл Мишин

Занятие в «Нашей природе» найдется каждому: строителю, пиарщику, художнику. Чтобы любой нашел занятие по душе, разработали специальные анкеты. Елена утверждает, что если организация связана с животными, то это не значит, что нужно обязательно убирать экскременты или давать деньги. В центре очень ценится интеллектуальное волонтерство.

Катерина Хомич - руководитель проекта «Экодвор»

Большинство бытовых отходов - это материал для повторной переработки. С каждым днем все больше людей решают начать раздельный сбор мусора. Но возникает закономерный вопрос: куда его сдавать? Пять лет назад им же задалась и жительница Воронежа Катерина Хомич. По специальности девушка учитель русского языка и литературы. Однако быстро поняла, что это не ее занятие.

- В 2015 году впечатлилась деятельностью активистов из других городов. Посмотрела документальные и художественные фильмы. Поняла, что это очень крутая тема - защита окружающей среды. Делать что-то от тебя зависящее, чтобы жить в чистом мире. Привлекать к этому все больше людей, - рассказывает девушка.

Катерина Хомич. Фото: Кирилл Мишин

Катерина запустила целый ряд экопроектов в Воронеже и области. Один из них - «Экодвор». Это такой способ объединять людей для внедрения раздельного сбора отходов и совместного улучшения дворов.

В прошлом году девушка выиграла президентский грант на обслуживание массовых мероприятий, то есть проведение на них раздельного сбора. Но режим самоизоляции нарушил планы, но Катерина не растерялась и решила создать «ЭкоМобиль» - мобильный пункт приема, который курсирует по городу и помогает людям сдавать отходы. За каждый такой рейс «ЭкоМобиль» набирает не меньше тонны вторичного сырья. С апреля девушка со своей командой собрали больше 20 тонн мусора. С помощью единомышленников Катерине удалось привлечь к этому проекту внимание более двух тысяч людей. Это лишь одна небольшая программа. Экоактивист уверена, что если подобных проектов будет больше, то мы сможем наладить раздельный сбор.

Катерина запустила целый ряд экопроектов в Воронеже и области. Фото: Кирилл Мишин

Не так давно Катерина организовали единственную площадку для раздельного сбора мусора, где можно сдать все и сразу (Космонавтов, 6г). Там установлены контейнеры почти под все возможные виды мусора, которые могут получить вторую жизнь.

Сейчас девушка ищет новые организации, которые готовы принять максимум отходов на переработку. Катерине помогает порядка 50 волонтеров, однако проекту все еще нужна помощь.

Все больше людей решают заняться сортировкой мусора. Фото: Кирилл Мишин

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