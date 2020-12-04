Tele2 запускает новый формат розницы в Воронеже

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Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях.

Tele2 разработала новый тип коммуникации с посетителем и задействовала digital-технологии, что в совокупности позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис. Первый в Воронеже салон Tele2 в новом формате откроется 5 декабря 2020 года в ТРЦ Сити-парк «Град» по адресу: ул. Парковая, 3.

Digital-подход помогает оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями. Используя планшет, консультант может обслужить клиента в любой точке зала. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Цифровой сервис помогает предоставлять новая виртуальная витрина «Все в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

В салонах нового формата Tele2 также применяет digital-подход к выкладке товара. Зоны вендоров визуально выделены, а обновленный дизайн салона предлагает клиентам удобную навигацию.

Помимо этого, в поддержку идеи digital-ассортимента Tele2 создала зону умных вещей. Здесь компания представляет устройства, напрямую не связанные с операторским бизнесом. Tele2 не просто выкладывает smart-вещи, но и демонстрирует сценарии применения этих устройств.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Цифровизация способствует развитию онлайн-каналов продаж и стремительно меняет розницу, помогая делать процесс обслуживания еще более продуманным и комфортным. Помимо уникального цифрового сервиса, в digital-салоне, как и во всех фирменных салонах Tele2, посетителей ждут выгодные предложения и акции. Например, новые клиенты могут получить в подарок запоминающийся золотой номер. Для этого необходимо подключиться к сети Tele2 с тарифным планом «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату по тарифу за 3 месяца. Также воронежцы могут c выгодой до 70% приобрести современные смартфоны для себя или в подарок близким, воспользовавшись акцией «Combo» или программой trade-in. В честь открытия в новом салоне клиентов ждут и приятные скидки на аксессуары».

Кроме того, в ноябре Tele2 запустила в розничной сети акцию, в рамках которой клиенты могут получить кешбэк до 2000 рублей за покупку смартфонов Xiaomi или до 1000 рублей за приобретение Samsung, Xiaomi, Huawei в период до 31 января 2021 года. Подробности на сайте компании.