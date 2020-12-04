Вице-премьер Марат Хуснуллин ответил на вопросы сенатора Сергея Лукина

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Сенаторы рассмотрели федеральный бюджет на 2021 год и период 2022-2023 годов, одобрили блок законопроектов, направленных на приведение положений законодательства в соответствие с обновленной Конституцией РФ, внесли поправки в Трудовой кодекс и ряд федеральных законов. В рамках «правительственного часа» на заседании выступил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, курирующий работу строительного сектора.

Вице-премьер проинформировал верхнюю палату парламента о мерах Правительства по развитию строительной отрасли и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и ответил на вопросы сенаторов. По словам Марата Хуснуллина, основная задача отрасли связана с целями, обозначенными в национальных проектах Президентом РФ, по улучшению жилищных условий не менее 5 млн человек ежегодно. Для этого необходимо выйти на строительство 120 миллионов квадратных метров ежегодно и суммарно к 2030 году возвести более 1 миллиарда квадратных метров, что составляет более четверти от всего существующего объема жилого фонда страны.

«Столь масштабную задачу по наращиванию объемов строительства жилья невозможно выполнить без опережающего развития инженерной инфраструктуры. Для этого необходимо синхронизировать инвестпрограммы естественных монополий с планами развития регионов», - обозначил проблему сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Парламентарий адресовал вице-премьеру вопрос о мерах, которые принимаются Правительством в данном направлении. Сергей Лукин напомнил, что в Поручениях Президента по итогам расширенного заседания Госсовета, опубликованных в конце октября, содержится требование к Правительству совместно с ПАО «Газпром» и ПАО «Россети» уточнить инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций исходя из потребностей жилищного строительства. Кроме того, эти инвестпрограммы должны быть согласованы с региональными властями по срокам строительства объектов инженерной инфраструктуры и жилья.

Вице-премьер Марат Хуснуллин разделяет мнение о первостепенной важности обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства.

Отвечая на вопрос сенатора, Марат Хуснуллин пояснил, что Правительством осуществляется активная работа с естественными монополиями. При этом с ПАО «Газпром» обсуждается возможность подведения газа к жилью средствами рессурсоснабжающей организации – «причем не только магистрального, но и вплоть до объектов», добавил вице-премьер. «Мы очень надеемся, что «Газпром» не только через плату за присоединение, но и за счет своей инвестиционной программы будет помогать жилищному строительству», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

С ПАО «Россети» также было проведено несколько совещаний, в ходе которых была обозначена позиция Правительства: используя только сегодняшнюю систему строительства инженерной инфраструктуры за счет платы за технологическое присоединение, построить запланированный государственными программами объем жилья не представляется возможным. Необходимо включать обеспечение участков под строительство инженерной инфраструктурой в инвестиционные программы «Россетей». По словам вице-премьера, со следующего года может быть использован механизм, благодаря которому возможно будет компенсировать процентные ставки по кредитам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями для создания инженерной инфраструктуры.

«Эту проблему нужно решать. Без ее решения мы миллиард квадратных метров не построим», - заявил Марат Хуснуллин. Также он упомянул, что доля инженерных сетей в структуре стоимости квадратного метра жилья в среднем по стране составляет 8-10%. Поскольку стоимость реализации всей жилищной программы оценивается им в сумму около 70 триллионов рублей, то и создание инженерного обеспечения потребует очень весомых вложений, порядка 5 триллионов.

По мнению Сергея Лукина, комплексное развитие территорий будет наиболее эффективным при условии скоординированности применения и синергии потенциалов национальных проектов, инвестиционных программ развития ресурсоснабжающих организаций и нового механизма инфраструктурных облигаций. Сенатор в своем втором вопросе, заданном Марату Хуснуллину, выразил обеспокоенность отсутствием нормативно-правовой базы для внедрения такого инструмента по привлечению долгосрочного финансирования проектов, как инфраструктурные облигации.

Напомним, Правительство планирует выпустить инфраструктурные облигации на сумму 1 триллион рублей. В ближайшие годы предполагается привлечь в жилищное строительство около 300 млрд рублей с помощью ДОМ.РФ в качестве оператора, выпуск облигаций на 200 млрд через ВЭБ будет направлен на финансирование строительства коммунальной и транспортной инфраструктуры в городах, а на строительство дорог с помощью облигаций «Автодора» будет привлечено 500 млрд рублей. Марат Хуснуллин ранее заявлял, что это позволит компенсировать сокращение бюджета и финансирования национальных программ, а также сохранить объемы строительства. В работе по подготовке к выпуску инфраструктурных облигаций принимает участие ряд министерств и ведомств, включая Минстрой, Минпромторг, Минфин, и Минэкономразвития России.

Марат Хуснуллин заверил, что нормативная база находится в высокой степени готовности: «Надеюсь, до конца года нормативный документ по инфраструктурным облигациям выпустим, он практически всеми согласован», - так ответил вице-премьер на вопрос сенатора.

Отметим, что в конце 2019 года на российском рынке обращалось 32 выпуска концессионных облигаций общей стоимостью 91,9 млрд рублей. Принятые Правительством решения должны стать принципиальным шагом в развитии рынка этих ценных бумаг.

По информации ДОМ.РФ, выпуск облигаций планируется «для привлечения денег на обеспечение земельных участков под жилищное строительство магистральными инженерными сетями, а также для строительства социальной и транспортной инфраструктуры». ДОМ.РФ создаст специализированное общество проектного финансирования (СОПФ) и организует выпуск его облигаций на фондовом рынке. Средства от их размещения будут направляться на финансирование инфраструктуры – либо застройщикам в виде инфраструктурных займов, либо субъектам РФ путем выкупа их собственных облигаций со стороны СОПФ.

В числе перспективных направлений работы, помимо инфраструктурных облигаций, Марат Хуснуллин назвал дальнейшее снижение ставки ипотечного кредитования, поддержку низкомаржинальных проектов, разработку ипотечного продукта для индивидуального жилищного строительства. Также вице-премьер отметил важность принятия закона о комплексном развитии территорий, который позволит существенно ускорить процесс расселения аварийного жилья.

- Строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в общенациональном плане по восстановлению экономики, и реализация намеченного требует серьезных системных мер как со стороны законодательной, так и исполнительной власти, - подчеркнул в своем комментарии Сергей Лукин.

Ольга Вороновская