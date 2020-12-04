Власти региона обсудили перспективы воронежской промышленности

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В правительстве региона обсудили проект «Новая индустриализация региона». Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством губернатора Александра Гусева 3 декабря.

Согласно концепции, регион к 2035 году планирует войти в число 20 лидеров промышленного производства. Как рассказал руководитель департамента экономического развития Данил Кустов, предпосылки к этому есть. В 2019 году Воронежская область заняла 26 место по объемам продукции обрабатывающей промышленности. За год местные предприятия выдали продукции на 505,9 млрд рублей. Для достижения показателей необходимо увеличить объемы производства на 200 млрд рублей или обеспечить рост на 40% от существующего объема. А в течение ближайших четырех лет выйти на темпы роста не менее 5% в год без учета инфляции.

Но это не единственная задача. Также необходимо ежегодно создавать не менее 5 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности и инвестировать до 80 млрд рублей.

Реализация проекта будет проходить по четырем направлениям. Это создание промышленной инфраструктуры в индустриальных зонах, повышение инновационной инфраструктуры вузов, стимулирование научно-технологической деятельности и развитие кластеров.

Среди приоритетных отраслей – химическая промышленность, приборостроение, микроэлектроника и электротехника, производство изделий из металла, машиностроение, авиастроение и космическая отрасль.

Врио ректора Опорного университета Дмитрий Проскурин рассказал, что ВГТУ активно взаимодействует в научном плане с предприятиями региона. Также он отметил, что еще одна роль университета в проекте – подготовка кадров новой формации.

Губернатор согласовал представленную ему концепцию проекта «Новая индустриализация региона». Координатором назначен департамент экономического развития области.

Глава региона отметил важность проекта и назвал перспективу войти в двадцатку лучших коэффициентом эффективности работы всех заинтересованных сторон – как чиновников, так и руководителей предприятий. Этому должны способствовать, в том числе, промышленные площадки: ИП «Масловский», ОЭЗ «Центр», ТОСЭР. В следующем году на их развитие выделят около 1 млрд рублей.

– Тут важно начинать взаимодействовать с резидентами в части исполнения тех заявленных параметров, с которыми они выходили, получая господдержку. И нужно не только с действующими резидентами работать, но и, безусловно, искать новых интересантов, – подчеркнул Александр Гусев.