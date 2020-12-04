Глава региона Игорь Артамонов приказал усилить санитарный контроль

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Рост числа заболевших коронавирусом наблюдается в Липецкой области. Об этом сегодня говорилось на заседании оперативного штаба, которое провел глава региона Игорь Артамонов. Прирост заболевших на этой неделе составил 1,2 %, в то время как в предыдущие недели прирост был на уровне 1,1%,сообщил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев.

«Будем усиливать контроль за соблюдением санитарных мер. Создадим рабочие группы для оценки эффективности действий должностных лиц в районах. Среди заболевших преобладает пожилое население. К сожалению, не все прислушиваются к нашим рекомендациям. Начнем вести профилактические беседы с пенсионерами и будем убеждать их оставаться дома и пользоваться услугами волонтеров», - сообщил Игорь Артамонов.

К волонтёрам поступает в среднем по 13 заявок в день на доставку ветеранам лекарств заказы отрабатываются в течение суток. Всего в Липецкой области 400 волонтеров и они всегда готовы прийти на помощь. На заседании оперштаба предлагалось ввести запрет на проведение новогодних корпоративов, детских утренников, городских новогодних ёлок и других массовых мероприятий. «Полный запрет корпортативов – серьезная мера. Предложения Роспотребнадзора рассмотрим. Если ситуация будут ухудшаться, будем вынуждены запретить и новогодние банкеты », – отметил Игорь Артамонов.

Заболевшие обеспечены бесплатными лекарствами. Для этого заключено 11 государственных контрактов на поставку девяти наименований лекарственных препаратов, рекомендованных Минздравом России с общей стоимостью контрактов на 42 млн рублей. По состоянию на 1 декабря осуществлена поставка лекарственных препаратов общей стоимостью 21,8 млн. рублей. Из резервного фонда администрации области управлению здравоохранения выделено 12 млн рублей на закупку лекарств. Выписано 5262 рецепта с общей стоимостью препаратов на 3 млн рублей, рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

Суточная мощность лабораторий полностью соответствует имеющейся потребности в проведении обследования. За последние сутки проведено 2448 тестов, отложенных тестов нет во всех лабораториях. Для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний задействовано шесть медицинских организаций совокупной мощностью 2300 коек, в том числе 241 койка оснащены ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 24,5%.

В сети аптек «Липецкфармация» имеется достаточный запас лекарственных средств, дезинфектантов и СИЗ. В наличии антибиотики шести наименований, противовирусные препараты семи видов, различные виды дезинфектантов. Игорь Артамонов обратил внимание на отсутствие в частных аптеках некоторых лекарственных препаратов. В связи с этим было поручено руководителям профильных ведомств и глав муниципалитетов оперативно реагировать на такие жалобы и устранять их. Продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 1 декабря 2020 года полмиллиона липчан сделали прививки.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.