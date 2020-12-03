Сотрудники воронежской фабрики о взрыве парового котла: "Досталось всем, кто находился в цехе"

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Около девяти часов утра 3 декабря в цехе Борисоглебской трикотажной фабрики раздался сильный хлопок, от которого в помещении первого этажа выбило окна. На место ЧП срочно прибыли спасатели и врачи. Как оказалось позже, в помещении вышел из строя паровой котел. Осколки разлетелись на несколько метров. Как рассказали «Комсомолке» сотрудники предприятия, досталось всем, кто находился в этот момент в помещении. А это около 11 человек. По словам рабочих фабрики, котел был новым.

Больше всего в результате взрыва пострадали две сотрудницы - возрасте 43 и 49 лет. Их забрала «скорая». Одну из женщин, по словам ее коллег, сразу отправили в реанимацию. Сейчас на месте ЧП работают полиция и следователи.

- Начала проверка, назначены необходимые экспертизы, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. – Одна из них определит тяжесть причиненных сотрудницам предприятия травм.

По итогам проверки и результатам экспертиз в следственном управлении СК примут процессуальное решение. Свою проверку на предмет соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда проведет и борисоглебская межрайонная прокуратура.